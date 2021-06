Yeni Far Cry 6 oynanış videosu yayınlandı. Eğer oyun için sabırsızlanıyorsanız, haberimizin içeriğindeki video heyecanınızı daha da arttırabilir. Oynanış videosunun detayları haberimizde.

Ubisoft’un önemli serilerinden olan Far Cry, yeni oyunu ile PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarında geri dönecek. Bu defa hayali tropikal Yara ülkesini Diktatör Anton Castillo’dan (Giancarlo Esposito) kurtaracağımı Far Cry 6, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Hafta sonu E3 2021 kapsamında düzenlenecek olan Ubisoft Forward sunumunda muhtemelen yeni detaylarının paylaşılacağı Far Cry 6 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Daha çok karşılaştırma videoları ile tanıdığımız Cycu1 isimli Youtube kanalı üzerinden yayınlanan oynanış videosu, sekiz dakika uzunluğunda ve geçtiğimiz haftalarda oyuna özel olarak gerçekleştirilen ve oynanış detaylarının paylaşıldığı sunumda gördüğümüz kısa kesitlerin uzun versiyonlarını karşımıza getiriyor. Bu sayede, tropikal şehrin ortamını ve atmosferini biraz daha detaylı görme fırsatımız oluyor.

Yeni Far Cry 6 Oynanış Videosunu Kaçırmayın

Tercihimize göre erkek veya kadın olabilecek Dani Rojas isimli ve gerilla savaşçısı haline gelen Yara yerlisi bir karakterin rolünde olacağımız Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak. Serinin gelmiş geçmiş en büyüğü olacağı söylenen yeni oyunda, ormanlardan plajlara ve büyük şehirlere kadar çok çeşitli mekan boyunca Anton Castillo ordusu ile tehlikeli mücadelelere girişeceğiz. Nihai hedefimiz ise Yara’yı özgürlüğüne kavuşturmak olacak.

Oyunda disk atar, roket fırlatan sırt çantası, ateş çemberi oluşturarak yerden biraz yükselmenizi sağlayan jetpack ve motosiklet motorundan üretebileceğiniz mitralyöz dahil çok çeşitli silah kullanabilecek olmanın yanı sıra, silah üretimi yapabilmemiz de mümkün olacak.

Ubisoft seriye yenilik getirmesi açısından Notoriety (Şöhret) sistemi de kullanacak. Bu seviye ne kadar yükselirse, ülke genelindeki tanınırlığınız artacak ve haliyle başınız çok daha sık derde girebilecek. Çünkü baş düşmanımızın ordusu, bizi gördüğümüz her yerde tanıyacak ve sorgusuz sualsiz saldırıya geçecek.

Son olarak, Far Cry 6 oyununun seleflerinden farklı olarak üçüncü kişi bakış açısı içereceğini de söylemeden geçmeyelim. Gerilla kamplarında, merkez noktalarda ve Supremo sırt çantalarını kullanırken yapabileceğimiz kamera açısı değişimi ile yapabilmek mümkün olacak. Fransız yayıncı, bunun hem maceraya hem Yara şehrinin hikayesine kolay adapte olabilmemiz için önemli olduğunu düşünüyor. Bakalım oyun sırasında gerçekten de öyle mi olacak?