Yeni Far Cry: New Dawn Videoları, Ekran Görüntüleri ve Detayları Geldi

Ubisoft şirketinin altın yumurtlayan tavuklarından bir tanesi olan Far Cry serisi, bu sene Far Cry: New Dawn ile yoluna devam edecek. Far Cry 5 oyununun çıkışının üzerinden bir sene bile geçmemişken yeni bir oyunun duyurulması ve çıkacak olması tabii ki şaşırtıcı oldu. Ancak yine de Assassin's Creed Odyssey oyununun Assassin's Creed Origins oyununun devamı olarak ertesi sene çıkmasından sonra, bu durum belki normal karşılanabilir. Halihazırda geliştirilmesine devam edilen Far Cry: New Dawn, 15 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Far Cry: New Dawn için yeni videolar ve ekran görüntüleri yayınladı.

Bir kez daha üzerinden geçmek gerekirse, Far Cry 5 oyununun on yedi yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Far Cry: New Dawn, yine Hope County bölgesinde geçecek. Yaşanan nükleer felaket sonrasında hayatta kalan nüfus, her birinin farklı hayatta kalma kurallarının olduğu gruplara ayrılmış olacaklar. Yeni dünya düzeninde, bildiğiniz gibi iki kız kardeş Mickey ve Lou tarafından yönetilen Highwaymen adı altında yeni bir baş düşman grubu var. Bölge bölge gezerek mevcut kaynakları toplayan ve direnenlere de zulüm uygulayan bu gruba karşı, Prosperity ise son kale konumunda olacak. Afetzedeler olarak Highwaymen grubuna karşı bölgeyi savunmaya çalışmak için yardıma koşmak ve savaşı komuta etmek ise tamamı ile bize bağlı.

Yayınlanmış olan yeni fragmanda, Highwaymen grubunu ve uyguladığı şiddeti net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla birlikte, daha önceden görmediğimiz sahneler de var. Bizlere fazlasıyla RAGE 2 oyununu anımsattığı bir gerçek. Özellikle de kullanılan renk paleti yönünden bir hayli benziyor. Mermilerin havada uçuştuğu fragmanda, ayrıca oldukça ilginç bir sürpriz de sizi bekliyor. Eğer Far Cry 5 oyununu bitirmiş bir oyuncuysanız, kafanızdaki soru işareti de cevabını bulmuş olacak.

Far Cry: New Dawn için yeni oynanış videoları!

Bugün Far Cry: New Dawn için bir ön-bakış etkinliği de gerçekleştirildi. Game Informer, IGN ve GameSpot gibi oyun dünyasının önde gelen oyun mecralarının da katılımda bulunduğu bu ön-bakış etkinliği sonrasında, yeni oynanış videoları da yayınlandı. Bir Outpost'u üç farklı zorluk derecesinde ele geçirmenin de olduğu videolara da aşağıdan bakabilirsiniz.

Far Cry: New Dawn için indirilebilir içerik yayınlanmayacak!

Bildiğiniz gibi Ubisoft, satışa sunulan tüm oyunları için indirilebilir içerikler yayınlıyor. Far Cry 5 için üç farklı ek senaryo yayınlanmıştı. Aynı şekilde Assassin's Creed Odyssey için de yine ek senaryolar yayınlanmaya devam ediliyor. Far Cry: New Dawn ise bu noktada bir istisna olacak. Bugün gerçekleştirilen ön-bakış etkinliği sırasında Twinfinite sitesi tarafından Yaratıcı Yönetmen Jean-Sebastien Decant ile kısa bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Bu söyleşi sırasında da serinin yeni oyunu için indirilebilir içerik yayınlanıp yayınlanmayacağı sorulmuş. Decant ise bu soruya, kesin bir dille "Hayır." cevabını vermiş. "Oyunculara sunulacak olan, kutunun içinde bulunuyor."

Her ne kadar Far Cry: New Dawn için indirilebilir içerik yayınlanmayacak olsa da oyunu bitirdikten sonra yeniliklerle karşılaşacakmışız. Bundan kasıt ise keşif yapma sistemi. Bildiğiniz gibi bu sistemle kaynak toplamak için Birleşik Devletler haritasının farklı bölgelerine gitme imkanımız olacak. Her bir seyahat ise bir nevi meydan okuma olacak. Hope County bölgesine göre bu bölgeler küçük olacak olsa da çeşitlilik gösterecek. Bu bölgeleri istediğimiz kadar ziyaret edebileceğiz ve Yaratıcı Yönetmen Jean-Sebastien Decant, bu sistemin oyuncuların Far Cry: New Dawn oyununa tekrar tekrar geri dönmesini sağlayacak olan sistem olduğuna inanıyor. "Bu keşifleri oluşturmak aslında fazlasıyla zorlayıcıydı." yorumunda bulundu Decant ve devam etti. "Her birinin üç farklı zorluk derecesi olduğu yedi keşif hazırladık. Artı Hope County'nin tamamı ve oyunda sunulacakların hepsi bu kadar. Bizim gözümüzde, bu hikayeyi bitirmelerinden sonra oyuncuları uzun süre meşgul edecek."