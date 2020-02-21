Yeni Flight Simulator Videosu Havalimanlarına Odaklanıyor

Xbox Game Studios tarafından geliştirilmeye devam edilen Microsoft Flight Simulator, oyunculara gerçek bir havacılık deneyimi sunma adına geliştirilmeye devam ediliyordu. Oyun için yayınlanan yeni video ise Flight Simulator Havalimanı detayını merak edenlere sundu.

Gerçek bir pilot deneyimi sunması açısından çok beğenilen ve kendine has bir hayran kitlesi bulunan Flight Simulator, merakla beklenen oyunların başında geliyordu. Serinin daha önceki oyunları, sundukları gerçekçi oynanış ve yüksek kaliteli grafikleri ile ön plana çıkıyorlardı. Xbox Game Studios tarafından geliştirilmeye devam edilen yeni yapım ise detaylara verdiği önemle ön plana çıkmayı başarmıştı.

Çeşitli farklı şirketlerle ortaklıklarını genişleten Microsoft, tüm detayları oyunculara yansıtmak adına büyük bir çabaya girişmişti. Yayınlanan yeni Flight Simulator videosunda ise dünyanın dört bir yanından havalimanları yer aldı.

Yeni Flight Simulator videosu detaylara odaklandı

Yaklaşık dokuz dakikalık videoda oyunun Baş Bölüm Tasarımcısı Sven Mestas yer aldı. Mestas, oyunda kullandıkları detayları ve havalimanlarını ayrıntılı olarak anlattı. Oldukça açıklayıcı bir videoyla oyuncuların karşısına çıkan Sven Mestas, merak edilen birçok soruyu cevapladı.

Windows Central'dan Samuel Tolbert'e göre, "Oyun ilk olarak E3 2019'da açıklanmıştı... Flight Simulator, uzun süredir devam eden uçuş simülasyonu oyunlarını seven kitleyi yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor. Bu yılın başlarında küçük bir yol haritası verdikten sonra, oyunun tasarımının farklı unsurları üzerine bir dizi güncelleme ve video yayınlamaya devam etmişlerdi." dedi.

Microsoft, 2020 itibarıyla oyuna dair birçok detayı merak edenlerle paylaşacaklarını ve birçok soruyu cevaplamak adına detaylı açıklamalarda bulunacaklarım müjdesini daha önce vermişti.