Yeni Ford Raptor Dengeleri Değiştirmeye Geliyor

Ford, 2009 yılında kültleşmiş pick-up aracı F-150'nin ürün gamına Raptor modelini ekleyerek efsanevi bir araç yaratmış oldu.

Ford F-150 Raptor; devasa motor hacmi, yüksek gücü, yarış araçlarıyla akrabalık taşıyan sürüş karakteristiği ile hızlı kovboylar için eğlenceli bir oyuncak olmanın çok ötesine geçerek, dünya çapında tüm otomobil severlerin sevgisini kazanmıştı ama sadece Amerika kıtasında.

Büyük boyutları ve devasa motoru sebebiyle Avrupa ve Uzakdoğu pazarındaki pastadan pay alamayan Raptor için Ford harika bir strateji geliştirdi.

2019 FORD RANGER RAPTOR

Yeni model yılı ile birlikte tüm Avrupa ve Uzakdoğu'da da satışa sunulacak yeni Ford Ranger Raptor geçtiğimiz gün Bangkok'da tanıtıldı.

Dünya lansmanının Tayland'da yapılmasının en büyük sebebi ise şüphesiz orta büyüklükteki pick-up araçlar için en büyük pazarlardan biri olması.

SAVAŞ KIZIŞIYOR

Ranger'dan efsanevi bir Raptor yaratan Ford mühendisleri, dehalarını konuşturmuş ve kaputun altına 2.0 litre motor hacminde, çift turbolu, 210hp beygir gücünde ve 500nm tork değerlerinde mükemmel bir dizel motor koymuşlar.

Ford mühendisleri için önemli bir nokta da bu gücü 4 tekerleğe de kayıpsız aktarmak olduğu için, kısa oranlı 10 ileri özelliklerde bir otomatik şanzıman tercih etmişler. Bu noktada mühendislerin süspansiyon tercihi ise yarış araçlarından tanıdığımız FOX Racing olmuş.

BfGoodrich'in arazi lastiklerinin standart olarak sunulduğu Ford Ranger Raptor arazide de iddialı. Yerden 283mm yüksek olan Ranger Raptor, 32.5 derecelik yaklaşma ve 24 derece uzaklaşma açılarına sahip.

SPORTİF RUH & LÜKS DONANIM

Ford Ranger Raptor, kullanıcısına spor otomobil dinamikleri sunan bir pick-up olsa da sürücünün ve yolcunun dostu bir konfor sunuyor.

Yanal destekleri ve güçlü koltuklarıyla diğer Ranger modellerinden bariz şekilde ayrılan Ranger Raptor'da, 8inç'lik multimedya ekran ve navigasyon standart olarak sunuluyor.

Ford Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da tüm Avrupa ile birlikte ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni Ford Ranger Raptor, şimdiden tüm otomobil severler tarafından heyecan duyulan bir model oldu.