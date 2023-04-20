"Böylesi de Olmaz!" Dedirtecek Yeni FPS Oyunu: Unrecord

Birinci şahıs nişancı türünde gerçek anlamda yenilik görmek gerçekten nadir bir durum ancak yaklaşmakta olan bağımsız oyun Unrecord gerçekten türe yeni bir şeyler getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Aksiyonun bir polis gövde kamerasının perspektifinden gösterildiği taktiksel bir nişancı oyunu olan Unrecord, çatışmaların yanı sıra farklı hikâye yollarına gidebilecek diyalog seçeneklerini seçebileceğiniz bir dizi anlatı özellikleri de içerecek.

Ancak sonuçta Unrecord'u diğerlerinden ayıran şey oyunun görünümü. Unreal Engine 5 tarafından desteklenen oyun teknik açıdan etkileyici. Herhangi bir anın ekran görüntüsünü alıp "evet, bu bir video oyununa benziyor" diyebilecek olsanız da etkileyici ışıklandırma, yansımalar ve öngörülemeyen kameranın birleşimi oyunun şaşırtıcı derecede gerçek görünmesini sağlıyor.

Unrecord Oynanış Fragmanı

Unrecord Konusu

Unrecord, oyuncuların sürükleyici ve öyküsel bir deneyim yaşayabileceği taktiksel bir nişancı oyunudur. Unrecord karmaşık diyaloglar, yenilikçi oyun mekanikleri, zorlu ikilemler ve benzersiz bir atış sistemi içeriyor. Unrecord'daki hikâye bir dedektif romanı veya gerilim filmi ile karşılaştırılabilir. Oyuncu çeşitli suç vakalarını araştırmak ve farklı karakterlerle yüzleşmek zorunda kalacak. Oyunun konusu ve sunumu oyun deneyiminin merkezinde yer alacak ve oyuncular bir dizi oyun sekansının yanı sıra çok sayıda olay örgüsü değişikliği bekleyebilirler.

Unrecord şimdilik yalnızca PC platformunda duyurulmuş durumda, üstelik oyunu Steam'den istek listenize de ekleyebilirsiniz. Oyunun şu anda bir çıkış aralığı yok ancak geliştirici DRAMA şu anda "ön üretim" aşamasında olduğunu söylüyor.

Peki sizin Unrecord'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.