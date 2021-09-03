Yeni Galaxy A Serisi OIS Desteği ile Gelecek

Samsung tarafındaki yeni bir rapora göre 2022 yılında tanıtılacak olan Galaxy A serisinin üyeleri, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi ile kutudan çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin bütçe odaklı akıllı telefon serisindeki bu adım, kullanıcılar açısından önemli bir gelişme olarak tanımlanabilir.

Yeni Galaxy A Serisi OIS ile Kutudan Çıkacak

Galaxy A serisinin bazı üyeleri halihazırda OIS teknolojisine sahip olsa da, şirket çoğu modelde bu teknolojiyi kullanmaktan pek de emin değildi. Nitekim Optik Görüntü Sabitleme nispeten maliyetli bir teknolojidir ve bütçe odaklı bir seride fiyatı istenmeyecek şekilde etkileyebilir.

Buna karşın The Elec tabanlı yeni bir rapor, 2022 yılında tanıtılacak modellerin daha fazlasında OIS desteğinin bulunacağını işaret ediyor. Bu da kamerada, daha ziyade video tarafında, daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz anlamına geliyor diyebiliriz.

Galaxy A serisinin 2022 modellerinin ilk üyelerinin bu yılın son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin bütçe tarafındaki imajını korumak adına nasıl bir fiyatlandırma politikasına tabi kalacağı ise önemli bir soru işareti olarak cevaplanmayı bekliyor.

OIS ve EIS Nedir?

OIS hareketi algılamak ve kamera sistemini buna göre ayarlamak için mikro elektromekanik sistem jiroskopu kullanan bir donanım çözümüdür. Örneğin akıllı telefonunuzu tutuyorsanız ve o sırada eliniz hafifçe sola hareket ederse, OIS sistemi bunu algılar ve kamerayı hafifçe sağa kaydırır. OIS teknolojisi uygulamada ucuz değil ve bu nedenle, bu teknolojiye sahip olmak için fazladan ödeme yapmanız gerekir.

EIS, OIS teknolojisinin yaptığı işi fiziksel bir donanım olmadan, yazılım yolu ile halletmeyi amaçlar. EIS'te hareketleri algılayabilmek için ekstra bir donanım yerine dahili ivmeölçerlerden yardım alınır. Ardından yazılımlar bunu yorumlar her bir kareyi birbirine hizalar.