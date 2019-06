Yeni Game of Thrones Dizisinin Çekimleri İrlanda'da Başladı

Bugüne kadar televizyon için yapılmış en başarılı yapımlardan bir tanesi olan Game of Thrones, sekiz sezonluk görkemli macerasına geçtiğimiz ay son noktayı koydu. Gözler şimdi, Game of Thrones evreninde geçecek yeni dizilere çevrildi. Söz konusu spin-off’lardan ilkinin çekimlerine İrlanda’da başlandığı bildirildi.

Entertainment Weekly ’e göre, Game of Thrones evreninde geçecek dizilerden bir tanesinin çekimleri, orijinal seri için oldukça tanıdık bir yer olan İrlanda’da başladı. Buna rağmen HBO, söz konusu haberi henüz doğrulamış deği.

Peki, Game of Thrones’un devam dizileri hakkında şu ana kadar neler öğrendik? Öncelikle HBO’nun masasında dört tane Game of Thrones spin-off’u bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Naomi Watss, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower ve Georgie Henley gibi isimlerin olduğu proje, bunlardan hayata geçmeye en yakın olanı.

Söz konusu Game of Thrones spin-off’u, orjinal hikayeden 8 bin yıl önceki zamana, Heroes Of Age ve Long Night denilen karanlık bir döneme odaklanacak. Kısacası dizi, Westeros tarihinin dehşet verici sırlarından Ak Gezenler’in gerçek kökenine, Stark efsanelerinden Yedi Krallık'ın Doğu'daki gizemlerine kadar merak edilen pek çok şeyi ekrana taşıyacak.

Yukardaki isimlerin hangi karakterleri canlandıracağı hakkında ise pek fazla şey bilmiyoruz.

Dizinin senaristliğini üstlenen Jane Goldman projeyi, Game of Thrones destanının yazarı George R.R. Martin ile birlikte yarattı.

Daha önce X-Men: Days of Future Past, Kick-Ass ve Kingsman: The Secret Service gibi hit yapımlarda imzası bulunan Goldman’ın, Game of Thrones’un yeni projesini kaleme alması, DB Weiss ve David Benioff ikilisinin 8. sezonunda ortaya çıkardığı işten memnun olmayan hayranlar için iyi bir haber olsa gerek.

Goldman aynı zamanda dizinin ilk bölümünü de çekecek. Serinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.