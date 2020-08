Yeni GamesCom 2020 Fragmanları Yayınlanıyor

Yeni GamesCom 2020 fragmanları gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde, sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlardan Assassin's Creed Valhalla, Serious Sam 4, Quantum Error ve Bright Memory: Infinite ve dahası için yayınlanan fragmanlara göz atabilirsiniz.

Yeni GamesCom 2020 Fragmanları İlgi Çekici Görünüyor

Yayınlanan yeni fragmanlar, izlenmesi oldukça keyifli olduğu kadar daha önceden görmediğimiz sahneleri de ekranımıza getiriyor. Şimdiden keyifli seyirler diyelim!

Quantum Error

Captain Jacob Thomas rolünde olacağınız oyunda, bilinmeyen bir varlığın saldırdığı ve akabinde büyük bir yangının çıktığı Monad Quantum Research Facility'ye beraberinizde ortağınız Shane Costa ve bir mürettebat ile gideceksiniz. Göreviniz ise olabildiğince çok hayat kurtarıp, son olarak da kendinizi kurtarmak. Ne var ki bu kurtarma operasyonu kısa sürede kabusa dönüyor.

Serious Sam 4

Serinin yeni oyununda, hikayeye göre insanlık dünya genelinde yenilmiş ve yıkılmış medeniyette kalanı tahrip etmekte olan Mental güçlerinin istilası altındadır. Bu istila karşısındaki son direniş olarak Sam "Serious" Stone liderliğindeki Earth Defense Force olacaktır.

Senaryo boyunca Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull ve Khnum! Square gibi tanıdıkların yanı sıra Processed, Belcher ve Zealot gibi yeni düşmanlar ile aksiyon dolu çatışmalar sizleri bekleyecek. Bu çatışma esnasında da çift namlulu tüfek, otomatik tüfek, mitralyöz, elektrikli testere atar ve top gibi birbirinden kuvvetli silahlar kullanabileceğiniz gibi bu silahları geliştirebileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla

Bizleri Antik Yunan döneminden sonra Viking çağına götürecek olan yeni oyunda, ana karakterimiz Eivor ve beraberindekilerin başlarından geçenler anlatılacak. Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri ve tercihinize göre erkek veya kadın olacak Eivor rolüne bürüneceksiniz. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine iki farklı dönemde geçecek olan Assassin's Creed Valhalla, The Faith of Atlantis hikayesinin de devamını gösterecek.

Bright Memory: Infinite Oynanış Fragmanı

Oyunun hikayesi 2036 yılındaki fütüristik bir metropolde geçiyor. Dünya genelinde gök yüzünde bilim insanlarının herhangi bir açıklama getiremediği tuhaf doğaüstü bir olay meydana gelmektedir. SRO (Doğaüstü Bilim Araştırma Örgütü) ise çeşitli bölgelere bu doğaüstü olayı incelemeleri için ajanlarını gönderir. Bunun üzerinden çok geçmeden, tuhaf olayların geçmişi bilinmeyen ve ortaya çıkmak üzere olan iki dünyanın kadim gizemi ile bağlantılı olduğu anlaşılır. Siz ise Shelia olarak bu gizemi çözmek amacında olacaksınız.

In Sound Mind

We Create Stuff tarafından geliştirilmekte olan psikolojik korku oyununda, kaçmak mümkün değilmiş gibi görünen kendi zihninizin oluşumları boyunca seyahat ederken, zorlayıcı bulmacalar ve düşmanlar ile çatışmak durumunda olacaksınız.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan In Sound Mind, 2021 yılında satışa sunulacak.

Morbid: The Seven Acolytes

PC ( Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Morbid: The Seven Acolytes, bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Hayatta kalmayı başarmış son Striver of Dibrom karakterini yöneteceksiniz. Göreviniz ise tüm hayatınız boyunca aldığıniz eğitimle, Gahars adı verilen kötü niyetli tanrılar tarafından ele geçirilmiş olan Seven Acolytes'i yok etmek olacak.

Smalland

Grounded oyununu andıran Smalland, böceklerin boyutuna küçüldüğümüz devasa bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Yiyecek, su ve barnak bulmanızın gerekeceği oyunda, öncelikli amacınız ise meydana gelen bu olayın arkasındaki nedeni çözmeye çalışmak olacak.