Yeni Geliştirilen Bir Kanser Testi 20'den Fazla Kanser Türünü Tespit Edebiliyor

Kanser, günümüzde insanların en çok uğraştığı hastalıkların başında geliyor. Tıp alanındaki teknolojik ilerlemeler her ne kadar gelişmiş olsa da bugüne kadar farklı tür kanserleri tek bir test yaparak tespit etmek mümkün olmuyordu.

GRAIL isimli bir şirketin geliştirdiği kanser testi, yapılacak tek bir kan testiyle farklı kanser türlerinin tespitine olanak sağlayacak gibi görünüyor. Bu test sayesinde 20’den fazla kanser türünün DNA’da bıraktığı işaretlerinin kan örneğinde tespiti sağlanacak.

Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nün yayınladığına göre bu yeni kan testi şu an yapılan kanser tarama testlerinden farklı yönler taşıyor. Yeni yöntemde metil grup adı verilen DNA’daki değişiklikler üzerine yoğunlaşılıyor. Metilasyonda görülen anormal şekiller genelde kanser ve türü hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, kanseri tespit etmekte kullanılan yeni kan testini 3 bin 500 farklı hastadan alınmış kan örnekleri üzerinde uyguladılar. Bu hastaların kimisi önceden kanser teşhisi almış olan hastalardı. Araştırmanın sonuçlarına göre test, kanserin nerede olduğunu ve ilk nerede ortaya çıktığını başarılı bir şekilde ortaya çıkardı.

Ayrıca yeni yöntem ile birlikte test sonuçlarında ortaya çıkan yalancı pozitif sayısı da azalıyor. Teste göre kanser olmayan hastalarda yalancı pozitif çıkma olasılığı yaklaşık yüzde 0.6 olarak bulundu. Kanserin tespitinde büyük kolaylık sağlayacak olan test, kullanılmaya başlandığı zaman kanser alanında oldukça faydalı olacak.