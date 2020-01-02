Yeni Geliştirilen Işınlanma Teknolojisi Başarıyla Test Edildi

Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda yeni bir kuantum ışınlanma teknolojisi geliştirildi.

Yeni ışınlanma teknolojisi sayesinde iki çip arasında, bağlantı olmadan veri alışverişi gerçekleştirildi. Veri alışverişi kuantum dolanıklık denilen bir alanda gerçekleştirildi. Bilim insanları çip üzerinde bir çift dolaşmış foton kullandı ve kullanılan fotonun kuantum ölçümünü gerçekleştirdi. Bu sayede çip üzerinde yapılan bir değişikliğin, ikinci çipte bulunan ortak fotonda da meydana geldiği gözlendi. Kuantum dolaşımını gösteren bir fiş sayesinde, bir parçacığın kuantumunun her iki çipe de iletildiği saptandı.

Kuantum Dolanıklık için Mesafenin Önemi Yok

Araştırmacılar, kuantum dolanıklık alanı için teorik olarak bir mesafe sınırı olmadığını belirtti. Şu an için çipler üzerinde gerçekleştirilen ışınlanma teknolojisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu buluşun özellikle kuantum bilgisayarların gelişimi için çok önemli olduğu söyleniyor. Nesneler hatta bir adım daha ileride canlılar için de ışınlanma teknolojisinin bulunması çok da uzak değil gibi görünüyor.