Yeni Geliştirilen Protez Ayak Sayesinde Adımları Hissetmek Mümkün

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda, yeni bir ayak protezi geliştirildi. Geliştirilen bu protez sayesinde, artık kişiler bacaklarını büktüklerini ve yere bastıklarını hissedebilecekler.

Yeni protezin ayak tabanına ve diz kısmına, bacağın sağlıklı olan sinirlerine bağlanabilen algılayıcılar yerleştirildi. Daha sonra, gönüllüler üzerinde bu yeni protezler denendi ve sinirlerin en gerçekçi biçimde nasıl uyarılması gerektiği tespit edildi. Buna göre yeniden geliştirilen protezler gönüllülere, bu sefer dış ortamda denetildi. Alınan sonuç; hissederek ve daha hızlı hareket edilebildiği yönünde oldu.

Hayalet Ağrılara da Çözüm Olacak

Gönüllü deneklerin verdiği geri bildirime göre, hissedilen hayalet ağrılarda da ciddi oranda azalma meydana geldi. Olmayan bir uzvun, sanki yerindeymiş gibi, bölgesinin ağrıması hayalet ağrı olarak tanımlanıyor. Uzuvlarını kaybeden, protez kullanmak zorunda kalan kişilerin en çok şikayet ettiği nokta da bu hayalet ağrılar. Görünen o ki yeni geliştirilen protez sadece kişilerin daha fazla hissetmesini sağlamayacak aynı zamanda hayalet ağrıların yok olmasına da neden olacak.