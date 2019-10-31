Yeni Geliştirilen Seks Robotları Nefes Alabiliyor

Robotların daha insansı hareket etmesini sağlamak, birçok kuruluşun en büyük hedeflerinden birisi. Bazı şirketler bunu fazla abartmış olabilir. İşte haberimizin detayları.

AI-AItech şirketi, seks robotlarının daha çok insana benzemesi için yeni yöntemler geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi de robotların nefes alıp vermesini sağlamak. Bu tür cinsel amaçlı kullanılan robotlar, insan gibi hareket ettiğinde birçok kişi tarafından daha çok tercih ediliyor.

Yeni geliştirilen seks robotları tartışmaları beraberinde getirdi

Emma adlı konuşan bir seks robotunun arkasındaki şirket olan AI-AItech, kollarını sağa ve sola uzatabilen bir model geliştirdi. Ayrıca bu modelin tıpkı bir insan gibi nefes alıp vermesini sağladı.

Seks robotu araştırma ve geliştirme firması Cloud Climax'in yöneticisi Sam White, birçok robot kuruluşuyla çalışmalarını yürütüyor. Son olarak yaptıkları bir paylaşım ile birlikte, erkek kullanıcıların ilgisini çektiler. Seks robotlarının adeta bir insan gibi nefes alıp verecek olması muhtemelen bu sektörde ciddi bir hareketlenmeye neden olacak.

Bu tür robotlar ile ilgili çalışmalar ahlaki boyutu açısından büyük kafa karışıklığı yaratsa bile yine de robot üreticileri bunu pek önemsemiyor. Birçok robot kuruluşu, alanda fark yaratmaya devam ediyor. Peki sizce robotların insansı hareket edebilmesi ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.