Yeni Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu Gray Zone Geliyor

Rol Yapma Oyunu ögeleri taşıyan Gerçek Zamanlı Strateji oyunlarına bir yenisi katılacak: Gray Zone. Oyun önümüzdeki senenin Mart ayında da Steam üzerinden erken erişime açılacak.

Slovakya menşeli Eastworks Studios tarafından geliştirilmekte olan Gray Zone, konu olarak yıllar sonrasının geleceğinde geçecek ve ustalarına karşı gelen bir kölenin hikayesini anlatacak. Erken erişim versiyonunda ilk beş görev bulunacakmış ama ilerleyen zamanlarda daha fazlasının ekleneceği söyleniyor.

Oyun üzerinde iki yıldır geliştirilme aşamasındaymış ve herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanacağı söyleniyor. Ne var ki, erken erişim aşamasındayken ekip genişletilebilirse, beklenenden erken çıkabilirmiş.

Gray Zone oyununu hikayesinin akışı boyunca çok çeşitli gezegenleri ziyaret edecek, yeni kültürler görecek ve yeni yaratıklar ve hayvanlar ile karşılaşacaksınız. Ayrıca yeni karakterler ile karşılaşacak, arkadaşlıklar kuracak ve sonrasında kişisel hikayelerini öğrenebileceksiniz. Oynanış kısmında ise her şey tamamıyla size bırakılacak. Eğer isterseniz çevresel faktörleri kullanarak gizlilik ile hareket edebilirsiniz veya siperin arkasına geçip yarınlar yokmuş gibi ateş edebilirsiniz. Makine ve araç da kullanabileceğiniz oyunda taktik modu olacak. Bu sayede zamanı durdurarak birimlerinize emirler verebileceksiniz. Öte yandan eğlenceli diyalogların ve akılda kalıcı karakterlerin olacağının sözü veriliyor.

Şu anlık sadece PC (Steam) için geliştirilen Gray Zone için yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilir, Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.