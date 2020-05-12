Milyonda Bir Rastlanan Gezegen: Süper Dünya (Super-Earth)

Gök bilimciler, milyonda bir rastlanan bir gezegen keşfetti. Süper Dünya (Super-Earth) olarak nitelendirilen gezegen, çekimsel mikro mercekleme tekniği ile keşfedildi.

Süper Dünya'da 1 Yıl 617 Gün

TechExplorist’in çıktığı habere göre, Canterbury Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, Süper Dünya (Super-Earth) adında yeni bir gezegen keşfetti. Son derece nadir gezegen olduğu belirtilen OGLE-2018-BLG-0677 adlı gezegen, Dünya’dan büyük, Neptün’den küçük kütleye sahip. Gezegenin yıldızına Venüs’ün Güneş’e olan mesafesinden uzak, Dünya’nınkinden yakın olduğu ifade edildi. Süper Dünya’nın yıldızının kütlesinin Güneş’ten daha küçük olduğu, gezegende 1 yılın yaklaşık olarak 617 gün sürdüğü belirtildi.

Nadir Bir Keşif!

Gezegenin ilk defa 2018 yılında Şili’de bir teleskopla gözlemlendiği, sonrasında yine Şili, Avustralya ve Güney Afrika’da her 15 dakikada bir 100 milyon yıldızdan gelen ışığı ölçümleme yeteneğine sahip üç özdeş teleskopla belirlendiği kaydedildi. Araştırma ekibinin başındaki isim, yörüngesi ve büyüklüğünün Dünya’ya benzemesi nedeniyle gezegeni oldukça nadir bir keşif olarak nitelendirdi. Çalışmanın detayları The Astronomical Journal dergisinde yayımlandı.