Yeni Ghost of Tsushima Güncellemesi Detayları Ortaya Çıktı

Ghost of Tsushima için hazırlanan 1.1 güncellemesi, bu ay içerisinde yayınlanacak. Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch Productions, yeni bir fragman eşliğinde ilk detayları paylaştılar. İşte Ghost of Tsushima: Legends modunu da sunacak yeni Ghost of Tsushima güncellemesi detayları!

Ghost of Tsushima: Legends modu, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde duyurulmuştu. Oyuna kooperatif desteği getirecek olan bu mod, Jin Sakai karakterinden farklı olarak Tsushima adasındaki halk tarafından anlatılan hikayelere bağlı olarak oluşturulan dört savaşçı sunacak. Bununla birlikte mekanlar ve düşmanlar da Japon halk hikayelerinden ve mitolojisinden esinlenme olacak. Arkadaşlarınızla takım veya çevrimiçi eşleşme sistemiyle en az iki en fazla dört oyunculu gruplar oluşturabileceksiniz. İki oyuncu ile oynarken, artan zorlukta bir dizi kooperatif hikaye görevlerini yerine getirmeye çalışacaksınız.

Oynanış olarak ana oyundaki çatışma sistemi temel alınacakken, tam bir uyumun gerekeceği dönüm noktaları da karşımıza çıkacakmış. Dört oyuncu ile oynarken de üstünüze dalga dalga akan ve aralarında doğaüstü yetenekleri olan Oni'lerin de bulunduğu düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bunun yanı sıra, modun yayınlanmasından kısa sonra yine dört oyuncu ile oynayabileceğiniz Raid görevleri de olacak. Tamamıyla yeni bir diyarda geçecek olan bu görevler son derece zorlu bir düşmanı yere sermeye çalışacaksınız.

Yeni Ghost of Tsushima Güncellemesi Neler Getirecek?

Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch Productions tarafından yapılan duyuruya göre hazırlık aşamasındaki güncelleme 16 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak. Güncellemeyi yaptıktan sonra, PlayStation Store üzerinden Ghost of Tsushima: Legends modunu açmanız ve Ghost of Tsushima haritası üzerinde Gyozen isimli karakter ile etkileşime girmeniz gerekecek.

Ghost of Tsushima: Legends modununda Samurai, Hunter, Ronin ve Assassin olmak üzere farklı karakter sınıfları, iki kişi oynayacak olan oyuncular için hikaye görevleri, dört kişi oynayacak olan oyuncular için hayatta kalma ve Raid görevleri bulunacak.

Bunların yanı sıra fotoğraf modunun da sunulacak olmasının yanı sıra, normal oynanış ile açılabilecek yeni kozmetikler de bulunacak. Ayrıca zorlu meydan okumaları yerine getirmeniz durumunda son derece ender bulunan ekipmanlar ile ödüllendirilecek ve her bir sınıf ile deneyim kazandıkça da yeni teknikler açacaksınız.

1.1 güncellemesi ayrıca Ghost of Tsushima için de yenilikler getirecek. Öyle ki yapılan geri dönüşler neticesinde Yeni Oyun+ özelliği eklenecek. Bu sayede, bir önceki oynayışınızda açtığınız teknikleri, ekipmanları ve diğer eşyalarınızı yeni oyununuza taşıyabileceksiniz. Yeni Oyun+ seçeneğine özel olarak yeni bir atınız, son derece güçlü saldırılar yapabileceğiniz yeni süsleriniz, kılıcınız, yayınız ve zırhınız için yapabileceğiniz ek geliştirmeler ve yeni başarımlar eklenecek.

Dahası ise sadece Yeni Oyun+’ta kazanabileceğiniz ve Ariake bölgesinde gizemli yeni bir tüccar oyuna dahil olacak. Bu tüccar, Yeni Oyun+ için özel olarak eklenen Ghost Flower ile takas edebileceğiniz yeni zırh ve gösteriş eşyası boyaları sunacak. Ayrıca yeni çatışma deneyimleri sunan, mevcut oynanış stillerini güçlendiren ve özelleştirme sunan süsler de sunacak.

Son olarak, 1.1 güncellemesi ile zırh hazır setlerini etkinleştirme seçeneği de sunulacak. Zırh setleri arasında geçiş yaptığınız zaman tüm süsleri ve gösteriş eşyalarını yeniden atamak durumunda kalmayacaksınız.

Ghost of Tsushima 1.1 güncellemesi için hazırlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.