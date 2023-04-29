Dikkat: Yeni Bir Gmail Dolandırıcılık Yöntemi Keşfedildi

Yeni bir Gmail dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar bu yönteme göre Google çalışanı gibi davranıyor ve Gmail kimlik avı dolandırıcılığıyla masum kullanıcıları hedef alıyor.

Dolandırıcılar, kullanıcıya sahte bir e-posta bildirimi göndererek, Google'ın arama motorundaki 18.25 milyarıncı kullanıcı oldukları için bir ödül kazandıklarını iddia ediyorlar.

E-postanın konu satırı "Çevrimiçi Ödül Programı" şeklinde ve kullanıcıyı ödülü talep etmek için bir bağlantıya tıklamaya teşvik ediyor ancak bağlantı, kullanıcıyı kişisel bilgilerini ve kimlik bilgilerini vermesi için kandırmayı amaçlayan sahte bir kimlik avı web sitesine yönlendiriyor. Bu oltalama dolandırıcılığına kanmak kimlik hırsızlığına ve finansal dolandırıcılığa da yol açabilir.

Bu Dolandırıcılık Yöntemlerine Yakalanmamak İçin Ne Yapılmalı?

İnsanların bu dolandırıcılığa neden kanabileceğini anlamak kolay çünkü ödül kazanmayı kim sevmez ki? Ancak Google'ın kullanıcılarını arama motorunu kullandıkları için ödüllendirmediğini unutmamak gerek. Siber suçluların bu dolandırıcılıkla insanları hâlâ kandırabiliyor olması, aldığımız mesajlar ve tıkladığımız bağlantılar konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor.

Bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için, bir ödül kazandığınızı iddia eden veya kişisel bilgilerinizi isteyen her türlü e-posta veya mesaja şüpheyle yaklaşın. Herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya herhangi bir veri girmeden önce her zaman e-postanın ve gönderenin gerçekliğini doğrulayın. Unutmayın, bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen gerçek değildir.