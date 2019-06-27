Yeni God of War Neredeyse Kratos'suz Geliştirilecekmiş

Geçtiğimiz sene PlayStation 4 platformunda satışa sunulan God of War, sadece 2018 yılının değil bu neslin ve genel olarak oyun tarihinin en iyi oyunlarından bir tanesi oldu. Bunda en büyük etken tabii ki ana karakter Kratos ve merkezinde olduğu hikayesi. Ancak geliştirilme sürecinin başlarında yaşanan bir kriz eğer olumlu bir şekilde sonuçlanmamış olsaymış, çok farklı bir God of War ile karşılaşabilirmişiz.

God of War oyununun çıkışı öncesinde Cory Barlog tarafından yapılan açıklamayla, Atreus karakterinin maddi anlamda yük getireceği endişesinden, animatörler ve programcılar tarafından hikayede bulunmasına bir anlam verilememesinden dolayı oyundan çıkartılmasının veya senaryodaki rolünün oldukça geri planda kalmasının istendiğini öğrenmiştik. Barlog da her ihtimale karşı Atreus karakterinin olmadığı alternatif bir senaryo yazmış ama söylediğine göre yönetime hiçbir zaman göndermemiş. Sonradan ortaya çıkan detaya bakılırsa sadece Atreus değil, meğer Kratos ağabeyimiz de topun ağzındaymış.

God of War Yönetmeni Cory Barlog, Barcelona şehrindeki Gamelab konferansına katılımda bulundu. Söylediğine göre, oyunun ön hazırlıkları yapılırken geliştirici ekip üyelerinin arasında Kratos ağabeyimizin sinir bozucu olduğu ve artık onunla yapılacak bir iş kalmadığı için artık ortadan kaldırılması gerektiğine dair sesler yükselmeye başlamış. Olumsuz özellikleri olan kahraman yapısının orijinal üçlemeye ait olduğu ve yeni oyunda yeni bir karakterin kullanılmasının gerektiği de çoğunluğun hemfikir olduğu bir öneriymiş. Dayanak noktası ise ekibe göre Kratos karakteri God of War değil, Yunan mitolojisi God of War'muş.

Neyse ki Cory Barlog, Kratos ağabeyimizin değerli bir karakter olduğu konusunda geliştirici ekibi güç bela da olsa ikna etmeyi başarmış. Bunu da oyunu oğlu Atreus'un etkisiyle kişiliğinde yaşanan değişim hikayesi üstüne kurarak gerçekleştirebilmiş. Bir diğer deyişle her iki karakteri de kurtarmayı başarmış. Açıkçası şu an geliştirici ekip üyelerinin oyunun başarısından sonra ne düşündüklerini merak etmiyor değiliz.