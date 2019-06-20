Yeni God of War Oyunu için Çalışmalar Son Hızla Devam Ediyor

God of War (2018) bu neslin en etkileyici oyunlarından bir tanesi. Buna hiçbir şekilde şüphe yok. 2013 yılında çıkmış olan God of War: Ascension sonrasında hem Kratos hem de oynanış sistemi olarak kökten bir değişim geçiren seri, 2016 yılındaki duyurusundan sonra 2018 yılında satışa sunulmuştu. Bizleri eşsiz bir İskandinav mitolojisi macerasına çıkartan yeni God of War, sayısız ödülü de kapmayı başarmıştı.

Serinin devam edeceğini biliyoruz. Gerek halihazırdaki oyunun finali gerekse de Yönetmen Cory Barlog tarafından beş oyunun daha planlandığı yönündeki söylem, Kratos ile daha nice maceralara çıkacağımızın müjdesini vermişti. Görünen o ki şu anda da SIE Santa Monica Studio çatısı altında devam oyunu ile ilgili çalışma son hızla devam ediyor.

Geliştirici stüdyo yakın bir zaman önce God of War serisinin yeni oyunu için iş ilanı verdi. Programming, Tech Art, Art ve Design kategorilerinde verilen iş ilanlarından Senior Combat Designer, Systems Designer, Facial Blend Shape Character Artist pozisyonları özellikle dikkat çekiyor. Bu iki pozisyonda aday(lar)dan beklenen devam oyunu ile ilgili bir takım ipuçlarını bizlere veriyor diyebiliriz. Senior Combat Designer için başvuracak olan aday(lar)dan beklenen God of War (2018) hakkında bilgi sahibi olması ve dövüş sistemleri, mekanikler ve düşmanlar hakkında derinlemesine konuşabiliyor olması. Systems Designer için aksiyon oyunlarında veya aksiyon içerikli rol yapma oyunlarında üst seviyede bilgili, Facial Blend Shape Character Artist için de yeni nesil video oyunu platformu konusunda tecrübeli adaylar aranıyor.

Yönetmen Cory Barlog, yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden seri paylaşımlar yapmıştı ve bu paylaşımların baş harflerini bir araya getirdiğiniz zaman da ortaya 'Ragnarok is Coming' çıkıyordu. Kaldı ki bunda God of War (2018) oyununun birinci yıl kutlaması adına yayınlanan ücretsiz dinamik temada kullanılmıştı. Bildiğiniz gibi Ragnarok İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına geliyor. Görünen o ki Kratos ağabeyimizin hayatında açtığı yeni sayfanın devamında ortalık epey bir karışacak. Bizler de bu karışıklığı sabırsızlıkla bekliyor olacağız.