Yeni God of War, The Last of Us Part 2'den İlham Alacak

Yeni God of War, The Last of Us Part 2'den ilham alacak. Henüz yeni oyun hakkında merak edilen detayların ne zaman paylaşılacağı bilinmiyor olsa da, önceden birtakım heyecan verici açıklamalar yapıldı. Detaylar haberimizde.

God of War’un PlayStation tarihinin en önemli serilerinden biri olduğunu söylemeye gerek yok. İlk oyunu 2005 yılında çıkan seri, 2018 yılında satışa sunulan son oyun ile kabuk değiştirmişti. Yunan mitolojisi sonrasında İskandinav mitolojisine geçiş yaptığımız God of War, hem yepyeni bir hikaye, hem yepyeni bir kamera açısı ve hem de yepyeni oynanış mekaniklerini bizlere sunmuştu. Zaman içinde sayısız Yılın Oyunu ödülünü de kazanmıştı bildiğiniz gibi.

Şu anda gözlerimiz tabii ki devam oyununa çevirmiş durumdayız. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde God of War Ragnarok adıyla duyurulmuş olan sıradaki macera ile ilgili olarak elimizde pek bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Resmi olarak çıkış platformuna dair bir açıklama da yapılmamış olmasına rağmen, ortaya söylentilere göre PlayStation 5 platformuna özel olacak. Yani büyük ihtimalle Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Büyük Macera’nın aksine PlayStation 4 kullanıcıları ile buluşmayacak.

Sony Interactive Entertainment veya geliştirici Santa Monica Studio tarafından God of War Ragnarok hakkında yeni detayların ne zaman paylaşılacağına dair net bir açıklama olmasa da, yakın bir zaman önce heyecan verici birtakım bilgi kırıntıları ortaya çıktı.

Yeni God of War, The Last of Us Part 2'den Nasıl İlham Alacak?

The God Of War Podcast Youtube kanalı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Konsept Sanatçısı Samuel Matthews’in katılımda bulunduğu paylaşımda yeni God of War hakkında yorumlarda bulunulurken, The Last of Us Part 2 oyunundan ilham alındığı da söyleniyor. Öyle ki, yöneteceğimiz karakterin bütünüyle Atreus olmasının yanı sıra birden fazla yönetilebilir karakterin olması ve hikayenin gidişatına göre aralarında geçiş yapılması üzerinde düşünülüyormuş.

Bildiğiniz gibi The Last of Us Part 2 oyununun genelinde Ellie ile Abby arasında geçiş yapıyor ve mevcut hikayeye farklı perspektiflerden bakma imkanımız oluyordu. Bu da Santa Monica Studios için önemli bir referans olmuş.

Videonun ilerleyen kısımlarında, serinin sonraki oyunlarında farklı mitolojileri ziyaret edebileceğimize de değinilmiş. Zaten bildiğiniz gibi E3 2016 fuarındaki duyuru sonrasında yapılan açıklamalarda, God of War (2018) için Mısır dahil birçok farklı mitoloji için öneriler ortaya atılmış ve yapılan oylamada İskandinav mitolojisi kazanan olmuştu. Ancak bu görüldüğü üzere diğer mitolojiler halen geride bırakılmış değiller.

The God Of War Podcast Youtube kanalı üzerinden yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.