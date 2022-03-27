Yeni Google Nest Hub, Çıkarılabilir Tablet Ekranına Sahip Olabilir

Akıllı ekranlara uyku algılama özelliklerinin eklendiği Mart 2021'den bu yana yeni bir Google Nest Hub görmedik. Yeni bir habere göre cihazın yeni nesli, tablet şeklinde ikiye katlanan çıkarılabilir bir ekranla gelmesi bekleniyor.

9to5Google ile konuşan kaynaklara göre yaklaşan üçüncü nesil Google Nest Hub'ın, 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak şimdilik bu aşamada çok net bir bilgiye sahip değiliz. Ekran boyutunun ne olacağı belli değil (mevcut Nest Hub seçenekleri 7 inç ve 10 inç) ve ne kadara mal olacağıyla da ilgili bir bilgi yok ancak gelen yeni bilgiler, Google'ın tablet teknolojisine yeniden yatırım yaptığına dair daha önceki söylentilere uyuyor.

Yeni Google Nest Hub Hangi İşletim Sistemini Kullanacak?

Google gerçekten de çıkarılabilir ekranlı yeni bir Nest Hub planlıyorsa cihazın hangi işletim sistemine sahip olacağı sorusu gündeme geliyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen, tabletlerin vazgeçilmezi Android 12L kullanılabilir ve bu da tam Android uygulama desteğini sağlayabilir. Alternatif olarak Google, mevcut 2. nesil Nest Hub'da çalışan ve son zamanlarda birkaç yükseltme verilen daha basit Cast yazılımına bağlı kalabilir. Bir başka olasılık da bir sonraki cihazın yeni Fuchsia işletim sistemiyle gelmesi ki bu işletim sistemi şu anda ilk nesil Nest Hub tarafından kullanılmakta.

Diğer bir soru ise Google'ın bir sonraki Nest Hub'ı ne zaman resmî hâle getireceği. Google IO 2022 etkinliğine gözlerimizi çevirmek mantıklı gibi görünüyor. Geçmişte bu etkinlik âdeta yeni bir donanım vitrini olarak kullanılmıştı ve bu yılki etkinlik 11 Mayıs'ta başlıyor.

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