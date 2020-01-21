Yeni Google Pixel Buds Geliyor

Google, son MadeByGoogle etkinliğinde Google Pixel 4 serisi ile birlikte Pixel Buds kulaklığı tanıtmıştı. Ancak bitmiş bir ürün değildi, prototip aşamasındayken gösterilmişti. Son sızıntılara göre yeni Google Pixel Buds, çok yakında piyasada bulunabilir olacak.

Hatırlayacağınız üzere Google Ekim ayında düzenlediği MadeByGoogle etkinliğinde Pixel 4, PixelBook Go ve yeni nesil kablosuz kulaklıklar Pixel Buds’ı tanıtmıştı. Google Asistan desteği ile dikkat çeken kulaklığın 2020’de 179 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmıştı. Henüz geliştirilme aşamasındayken tanıtılan kulaklıklar yakın zamanda teknoloji severlerle buluşacak gibi görünüyor. Yeni Pixel Buds, Bluetooth Sertifikasyonu listesinde iki model numarasıyla (G1007 ve G1008) göründü. Bluetooth 5.0 sertifikalı olduğu, Qualcomm’un aptX kodeğini desteklemeyeceği açıkça görülüyor. Ancak şarj kutusundan ayrı iki farklı modelle gelip gelmeyeceği şu an için belirsiz.

Binlerce kulak incelemesi yapılarak kullanıcıların rahatlığı için tasarlanan 2020 Pixel Buds, Google Asistan ile entegre çalışıyor, zengin ses, net aramalar, uzun pil ömrü sunuyor. Google’ın yeni kablosuz kulaklıklarının 2020 ilkbaharında satışta olacağını biliyoruz. Google’in resmi bekleme listesine katılabilirsiniz.