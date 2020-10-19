Oyuncular İçin Yeni Görev Yöneticisi Geliyor!

Microsoft, oyunculara yönelik yeni Görev Yöneticisi üzerinde çalışıyor. Kaynak İzleyicisi olarak adlandırılan Windows Görev Yöneticisi, oyuncuların video oyunundan çıkmadan sistem performansı hakkında birtakım istatistiklere erişebilmesine ve açık olan uygulamaları yönetebilmesine yardımcı olacak. Peki, modern bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak olan Kaynak İzleyicisi ne zaman kullanıma sunulacak? Microsoft firmasının üzerinde çalıştığı yeni araç ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Görev Yöneticisi Ne Zaman Gelecek?

Windows Görev Yöneticisi, bilgisayarda çalışan uygulamaları, hizmetleri ve işlemleri görebilmenize olanak tanır. Sistemde çalışan programları sonlandırmak için Windows 10 işletim sisteminde yer alan Windows Görev Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz ancak Görev Yöneticisi, bazen video oyunları veya programlar açıkken her zaman düzgün bir şekilde çalışmayabiliyor. Örneğin bilgisayar donabiliyor ve bu durum kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Teknoloji devi Microsoft firması, oyuncular bilgisayarları üzerinden video oyunları oynarken kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile yeni Görev Yöneticisi üzerinde çalışıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı araç, oyuncuların video oyunundan çıkmadan veya video oyununun çökmesine neden olmadan sistem performansı ve ekran kartı hakkında birtakım istatistiki bilgilere erişmesine yardımcı olacak. Microsoft tarafından geliştirilmekte olan yeni araç, hem oyunlarla hem de Google Chrome veya Edge dahil olmak üzere uygulamalarda çalışmak üzere tasarlandı. WindowsLatest'teki habere göre Kaynak İzleyicisi aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek.

Modern bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak olan araç, "Kaynak İzleyicisi" olarak adlandırıldı. Peki, oyuncular yeni Görev Yöneticisi aracına nasıl erişebilecek? Oyuncular, Kaynak İzleyicisi'ne doğrudan Xbox Game Bar üzerinden ulaşabilecek. Xbox Game Bar aracını "Windows tuşu + G" klavye kısayolunu kullanarak hızlı ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca başlat menüsünün sağ kısmında yer alan arama butonuna "Xbox Game Bar" yazarak da erişebilirsiniz.

Kaynak İzleyicisi olarak adlandırılan yeni araç, geçtiğimiz ay Insider önizleme güncellemesinin bir parçası olarak yayımlandı. Yeni araç Insider önizleme güncellemesinin bir parçası olarak yayımlandıktan yaklaşık üç hafta gibi kısa bir süre sonra Microsoft Store üzerinden Xbox Game Bar'ı güncelleyen bazı oyuncularda da göründü. Yeni özelliğin aşamalı olarak oyunculara sunulacağı belirtildi. Bu sebepten ötürü yeni özelliğe şu anda bütün kullanıcılar erişemiyor. Yeni özelliğin kasım ayında bütün kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.