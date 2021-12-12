Yeni Göz Damlası ile Gözlük Takmak Tarihe Karışıyor

Yeni göz damlası Vuity yakını bulanık görme konusunda yaşlılara yardımcı olacak. Vuity adı verilen damla günlük kullanım için ve artık ABD'de reçeteyle satılmakta.

Onaylanmış bir göz damlası, çoğunlukla 40 yaş ve üstü insanları etkileyen bir durum olan yaşa bağlı yakını bulanık görme (presbiyopi) milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir.

Ekim ayında Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan Vuity, yakını görmekte zorlanan 128 milyon Amerikalı için potansiyel olarak okuma gözlüklerinin yerini alacak. Şirkete göre, yeni ilaç yaklaşık 15 dakika içinde etkisini gösteriyor ve her göze bir damla 6 ila 10 saat arasında daha keskin görüş sağlıyor.

İlacın test edilmesi için yapılan klinik deneydeki 750 katılımcıdan biri olan Toni Wright, gördüğü yazıları rahatça okuduğunu söyledi.

Testten önce, Wright'ın yakındaki nesneleri net bir şekilde görebilmesinin tek yolu ofisinde, banyosunda, mutfağında ve arabasında okuma gözlüğü bulundurmaktı. "İnkar ediyordum çünkü bana göre bu yaşlanmanın bir işaretiydi, ancak gözlük takmaya ihtiyaç duyuyordum." dedi.

Yeni göz damlası Vuity ABD'de onaylandı

Vuity, presbiyopi olarak da bilinen, yaşa bağlı bulanık yakın görüşü tedavi eden FDA onaylı ilk göz damlasıdır. Denemenin baş araştırmacısı Dr. George Waring, reçeteli ilacın gözün göz bebeği boyutunu küçültme yeteneğini kullandığını söyledi.

"Göz bebeği boyutunu küçültmek, alan derinliğini veya odak derinliğini genişletir ve bu, doğal olarak farklı aralıklara odaklanmanıza olanak tanır." dedi.

Vuity sözcüsü, ilacın 30 günlük tedarikinin yaklaşık 80 dolara mal olacağını ve en iyi 40 ila 55 yaş arasındaki kişilerde işe yaradığını söyledi. Şirket, üç aylık denemede tespit edilen yan etkilerin baş ağrısı ve göz kızarmasını içerdiğini söyledi.

Waring, "Bu, uzun vadede iyi tolere edileceğini tahmin ettiğimiz bir şey, ancak resmi kapasitede değerlendirilecek ve incelenecek." dedi.

Vuity hiçbir şekilde presbiyopi sorununa deva değil ve üretici, gece araç kullanırken veya düşük ışık koşullarında aktiviteler gerçekleştirirken damlaları kullanmamaya çağırıyor.

Damlalar hafif ila orta dereceli vakalar için ve 65 yaşından sonra gözler yaşlandıkça daha az etkili. Kullanıcılar ayrıca yakın ve uzaktaki nesneler arasında odağı ayarlamakta geçici olarak zorluk yaşayabilir.