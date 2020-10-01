PS5 için Geliştirilen Yeni Gran Turismo 7, Detayları ile Ortaya Çıktı

Yeni Gran Turismo 7 detayları, Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital tarafından oyunun resmi sayfasının güncellenmesi ile ortaya çıktı. Görünüşe göre bizleri muazzam bir yarış deneyimi bekliyor. İşte o detaylar!

PlayStation 3 için satışa sunulan Gran Turismo 6 sonrasında serinin bir sonraki ana oyunu olacak Gran Turismo 7, Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda karşımıza çıkmıştı. Etkileyici bir fragman eşliğinde duyurulan oyun, görselliği ile birçoğumuzun ağzını açık bırakmıştı. Ne var ki duyurunun üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen herhangi bir yeni bilgiye sahip olamamıştık. Yakın bir zaman önce, yeni oyunun resmi sayfası güncellendi ve ilk detaylar ortaya çıktı.

Yeni Gran Turismo 7 Detayları Heyecan Verici

Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan bir röportaj sırasında konuşan serinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi, yeni oyunun geçmiş zamanı, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı kapsayacağını dile getirmişti. PlayStation 5 için özel olarak geliştirilmekte olan yarış simülasyonu için verilen ilk detaylara bakılırsa, klasikleşmiş araçlar ve klasikleşmiş pistlerden GT Simülasyon moduna kadar, seri genelinde karşımıza çıkan ve büyük beğeni toplamış olan en iyi özellikler Gran Turismo 7 ile geri dönecekler.

FIA Championships, Sport ve Sürüş Okulu modu da yeni oyun ile bir kez daha karşımıza çıkacak özelliklerin arasında yer alacak. Sürüş Okulu sayesinde yarış taktiği oluşturabiliyor, yetenekleriniz üzerinde yoğunlaşabiliyor ve dilerseniz yeni aracınızı da test edebiliyorsunuz.

Sayfada yer verilen bir diğer önemli detay ise türü seven oyuncuların bir hayli hoşuna gidecek türden. Bildiğiniz gibi modifikasyon ve kişiselleştirme, Gran Turismo serisinin bir parçası olmuştur. Yeni oyunda, garajınıza çekeceğiniz arabalarınızı daha gelişmiş bir sistem ile modifiye edebilecek ve kendi kişisel zevkiniz doğrultusunda özelleştirebileceksiniz.

Son olarak, Gran Turismo 7 PlayStation 5 konsolunun özelliklerinden de bir hayli yararlanacak. Öyle ki yükleme süreleri büyük ölçüde kısalacak. Ayrıca 4K çözünürlükte, HDR ve 60 FPS desteğinin yanı sıra, DualSense kontrol kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyarlanabilir tetikleyicileri ve üç boyutlu ses teknolojileri ile eşsiz bir deneyim yaşamak mümkün olacak.