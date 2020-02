Yeni Gran Turismo Sport Güncellemesi Haftaya Yayınlanacak

Polyphony Digital stüdyosunun başarılı yarış simülasyonu Gran Turismo Sport, içerik desteği görmeye devam ediyor. Üretici Kazunori Yamauchi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sıradaki güncellemenin duyurusunu yaptı.

Gran Turismo Sport, 2017 yılının Ekim ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Rakipleri Forza Motorsport 7 ve Project CARS 2 oyunlarına göre eksik içerikle çıktığı için eleştirilmiş olsa da aylık olarak yayınlanan güncellemeler ile hem ilk günden oyunu almış hem de yeni alacak olan oyuncular için tatmin edici bir seviyeye geldi.

Yıl boyunca Gran Turismo Sport için yeni güncellemeler yayınlanmaya devam edilecek. Üretici Kazunori Yamauchi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yeni güncellemenin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacağını müjdeledi.

Update coming next week. This year's updates are modest in frequency and volume.

アップデートは来週来ます。今年のアップデートは頻度、量とも控えめ。⁰#GTSport pic.twitter.com/ziQkWdp460