Yeni Gran Turismo Sport Güncellemesiyle Yağmurlu Hava Geliyor

Gran Turismo Sport çıkışından bu yana sayısız güncelleme aldı. Almaya da devam ediyor. Resmi Gran Turismo sayfası üzerinden duyuru yapan Polyphony Digital, sıradaki güncellemenin bugün yayınlanacağını duyurdu.

v1.43 güncellemesi genel olarak bir detay haricinde öncekilerden pek de farklı değil. Bu yeni güncellemenin farkı ise uzun zamandır beklenen yağmurlu hava koşulunun gerçek anlamda geliyor olması. Tercihen Red Bull Ring ve Red Bull Ring Short Track'te yağmurlu havada yarışabilmeniz mümkün olacak.

Bunun haricinde, Gran Turismo Sport oyununa yine beş yeni araç gelecek. Bu araçlar eski Japon araçları olacak:

Honda S2000 '99 (N200)

Nissan Silvia K's Dia Selection (S13) '90 (N200)

Toyota Corolla Levin 3door 1600GT APEX (AE86) '83 (N100)

Subaru Impreza Coupe WRX Type R STi Version VI '99 (N300)

Mitsubishi GTO Twin Turbo '91 (N300)

Son olarak, GT Ligi modundaki etkinliklere de yeni turlar eklenecek. Acemi Ligi'ndeki Beetle ve Samba Bus Festivali, Amatör Ligi'ndeki J-Sport Buluşması, Profesyonel Lig'deki Tüm Japon GT Arabası Şampiyonaları etkinlikleri için ikişer tur ve Dayanıklılık Ligi'ndeki Porsche Kupası etkinliğine de bir tur eklenecek.