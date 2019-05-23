Yeni GRID Oyununun İlk Oynanış Videosu ve Görüntüleri Yayınlandı

Bu sene yarış türünde Crash Team Racing Nitro-Fueled ve önümüzdeki ay duyurulacak olan yeni Need For Speed ve yeni Forza Motorsport oyunlarını bekliyorduk. Ancak piyangodan bir de yeni GRID oyunu çıktı. İyi ki de çıktı; çünkü uzun zamandan beri yeni bir GRID oyununun gelmesini bekliyorduk. Codemasters da önceki gün bizlere güzel bir sürpriz yaptı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan GRID, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Paylaşılmış olan ilk detaylara bakacak olursak da bizleri oldukça kaliteli bir oyunun bekliyor olduğunu söylebiliriz.

Duyurunun üzerinden fazla zaman geçmemişken, GRID oyununun ilk oynanış videosu ve ekran görüntüleri de yayınlandı. IGN sitesi tarafından yayınlanan oynanış videosu, dört dakika uzunluğunda. Bu dört dakika uzunluğundaki video sırasında da oyunda seçilebilir olacak sekiz farklı ülkeden ikisindeki pistleri, yani San Francisco ve Shanghai pistlerini görebiliyoruz. Diğer pistler ise Malezya, Japonya, Birleşik Krallık, İspanya, Küba ve Avustralya ülkelerinde olacak. Bir diğer deyişle GRID kariyeriniz boyunca dünyanın dört bir yanına gideceksiniz.

Oyun için yayınlanan ilk ekran görüntülerine de aşağıdan bakabilirsiniz.

GRID Ekran Görüntüleri

Yeni GRID oyununun Ultimate sürümü de olacak

Codemaster tarafından geliştirilmekte olan GRID için Ultimate sürüm de bulunacak. Bu sürüm sayesinde üç gün erken erişim sağlamanın yanı sıra üç sezon olarak yayınlanacak olan ek içeriklere ekstra bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz. Bu içerikler ilk sezon için Hypercar Track Day Pack, ikinci sezon için Racing Hatch Track Day Pack ve üçüncü sezon için de GT Track Day Pack olacak. Bunun yanı sıra Aston Martin Vantage GT4, Modified sınıfı için Pontiac Firebird, Chevrolet Corvette C7.R, Time Attack yarış modu için özel olarak hazırlanmış Mitsubishi Lancer Evolution VI ve Renault R26 arabalarının yanı sıra oyuncu kartları ve afişleri, yeni araç süslemeleri ve VIP statüsü de oyunun Ultimate sürümünün içeriğinde bulunacaklar olacak.