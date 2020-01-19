Yeni GSM Operatörü Geliyor! İşte İsmi

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a yeni bir rakip geliyor. Yeni GSM operatörü çok yakında gelecek. Vestel'in yeni GSM operatörü kuracağı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Vestelcell Geliyor!

Trabzon Uzun Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli akıllı telefon üreticisi olan Vestel GSM operatörü kurmak için çalışmalara başladı. Ahmet Uzun yaptığı açıklamada Vestelcell'in Şubat ayı içerisinde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Hemen aşağıdan yapılan açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz:

"Dijital çağda her gün farklı bir yeniliğe uyanıyoruz, artık yeni çağın getirdiği hız ve yaşam kalitesi hayatımızın her noktasında bizlere yardımcı oluyor. Yıllardır bu topraklarda bu ülkenin insanı için ürettiği teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunup insanımızı yeni çağın getirdiği teknoloji ile buluşturuyor. Teknoloji alanında ülkemizin gururu Vestel, artık sadece beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanında değil telekomünikasyon alanında da müşterilerine hizmet vererek dijital bir devrimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu alanda yaptığı tüm çalışmaları ülke geneline yayılmış bin 200 bayisi ile bütünleşmiş bir şekilde yürütüyor. Artık ülke genelindeki Vestel mağazalarında kullanıcıların tüm teknoloji ihtiyacını kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla çözüme kavuşturulacak. Haberleşme sektöründe çok şey değişti. Yeni yönetmelikle birlikte daha rekabetçi fiyatlar ile kullanıcıların yüzü gülecek. Bu kapsamda Şubat ayında yerli operatörümüz Vestelcell bütün mağazalarda hizmette olacak"

Vestel tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vestel'in kendi altyapısını mı kullanacağı yoksa hali hazırda hizmet veren şirketlerin altyapısını mı kullanacağı bilinmezliğini korumakta. Açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.