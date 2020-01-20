Yeni GSM Operatörü Haberlerine Vestel'den Yalanlama

Yeni GSM operatörü kuracağı iddia edilen Vestel, dün itibarıyla gün yüzüne çıkan Vestelcell haberlerine açıklık getirdi. Şirket yaptığı açıklama ile Vestelcell hizmetinin yeni bir operatör olmadığını, Türk Telekom üzerinden hizmet verecek bir girişim olduğunu dile getirdi.

Yeni GSM operatörü geliyor haberleri ile gündeme bomba gibi düşen Vestel'in, Vestelcell adı altında hizmet vermeye başlayacağı ve yeni operatör kuracağı iddia edilmişti. Trabzon Uzun Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun tarafından gündeme getirilen bilgilerde, Vestel'in direkt olarak GSM operatörü kuracağı detaylarına yer veriliyordu.

Bugün yapılan açıklama ile Vestel Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü oluşumunun söz konusu olmadığı, markanın Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet vereceğini belirtildi.

Vestel'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Telekom ve Vestel, Ağustos 2018 tarihinde Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Vestel Venus akıllı telefonlarının satışı Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bugün haberde iddia edildiği gibi 'Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olunması' gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca söz konusu haber ajans tarafından gün içinde yayından kaldırılmıştır."

Vestelcell nedir?

Vestelcell, müşterilerine daha farklı hizmetler sunabilmek adına Vestel'in Türk Telekom altyapısı kullanarak ortaya çıkardığı yeni markası olarak tanımlanabilir. Daha önce PTTcell, BİMcell ve Teknosacell gibi örneklerini gördüğümüz uygulamalarda, şirketler kendi kampanyalarını düzenlemek adına farklı isimler altında telefon hizmetleri sunabiliyorlar.

Vestelcell hizmeti de buna benzer şekilde, Vestel kullanıcılarına çeşitli ayrıcalıklar sağlayabilmek adına ortaya atılmış, bir tür alt GSM operatörü hizmeti. Kendine ait baz istasyonları ya da uydu alanları bulunlamayan Vestelcell'in düzenleyeceği kampanyalar ise yakın zaman sonra açıklanacak.