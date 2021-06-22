Yeni GTA 5 Godzilla Modu, Büyük Canavarı Los Santos'a Getiriyor

Yeni GTA 5 Godzilla modu, oyuncuların Godzilla vs. Kong filmindeki büyük canavara dönüşmesine ve Los Santos'u bir cehenneme çevirmesine olanak tanıyor. Neredeyse 8 yaşında olan video oyunu için geliştirilen yeni mod bir noktada oyunun ne kadar geliştirilebileceğinin bir sınırı olmadığını da kanıtlıyor.

Rockstar Games'in açık dünya oyunu popülaritesini hala korumaya devam ediyor. Bu hem oyunun çok oyunculu modu GTA Online'ın başarısından hem de GTA 5'e mod geliştiricileri tarafından yapılan düzenlemelerden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl GTA V'in bir oyununun geleceğine dair söylentiler ortaya çıktı ancak bunun yerine mümkün olabildiğince GTA Online'ın üzerinde duruldu.

Şirketin GTA 5 ve GTA Online'a harcadığı zaman ve emek için Rockstar Games'i suçlamamak gerekiyor. Oyun 2013'te piyasaya sürülmesine rağmen bugün şaşırtıcı şekilde en çok satan oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Oyun tüm dünyada 140 milyonun üzerinde kopya sattı. Şirket, oyunu sadece 2020 yılında 20 milyon satmayı başardı. Take-Two'ya göre Grand Theft Auto 5, serinin en çok hasılat getiren oyunlarından biri oldu.

Yeni GTA 5 Godzilla Modu Nasıl Görünüyor?

Grand Theft Auto V'in devam eden popülaritesi, birçok platformda oynanabilmesi, hayranların oyunu istediği gibi geliştirebilmesi gibi unsurlar bile oyunun bugün hala neden en çok satan oyunlar arasında yer aldığını özetliyor. Oyuna hala yoğun ilgi duyulması ise mod geliştiricilerinin oyuna bir şeyler getirme isteğini daha da arttırıyor.

Bunun son örneklerinden biri de Godzilla modu oldu. JulioNIB isimli bir mod geliştiricisi, Godzilla vs. Kong isimli filmdeki Godzilla'yı Los Santos'a getirerek oyuncuların büyük canavarın öfkesini deneyimlemesine olanak tanıdı.

TK REBIRTH isimli YouTube kanalında yayımlanan aşağıdaki video, Godzilla'nın video oyununda nasıl göründüğünü ayrıntılı olarak gözler önüne seriyor. Modda kullanılan karakterin ağzından çıkan atomik nefes sayesinde arabalar da dahil olmak üzere Los Santos'taki her şey patlatılabiliyor. Canavarın ağzından nefes çıkarken Godzilla vs. Kong filmindeki gibi ses detaylarına da yer veriliyor.

JulioNIB'nin GTA 5 Godzilla modu hala geliştirilme aşamasında. Bu geliştirme süresi boyunca oyun moduna başka özellikler de dahil edilebilir.