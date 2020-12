Yeni GTA Online Gece Kulübü Yakında Açılıyor!

GTA Online için yeni içerikler yayınlanmaya devam ediliyor. Rocktar Games, yaptığı yeni paylaşım ile yakın bir zamanda açılacak olan yeni GTA Online gece kulübü için tanıtım yaptı. Detaylar haberimizde.

Oyuncular olarak Rockstar Games cephesinden beklentimiz elbette GTA 6 oyununun duyurulması. Ne var ki birçok işaret yeni GTA için çalışmaların başlamış olduğunu gösterse de, Amerika menşeli yayıncı hız kesmeden GTA Online içerikleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

GTA 5 sonrası hayatımıza giren GTA Online, aradan geçen yedi yıllık süreçte yeni içerikler ile oyunculara derya denizden çok derya okyanus sunuyor. “Artık yenilik olarak daha ne ile karşılaşabiliriz?” sorusuna ise çok güzel bir cevap vermeyi biliyor, Rockstar Games. Aynen bu haberimizde olduğu gibi.

GTA Online için yakın bir zamanda yeni bir güncelleme yayınlanacak. The Cayo Perico HEIST adıyla yayınlanacak olan güncelleme için verilen tarih, 15 Aralık 2020 Salı günü. Bir süredir oyuncular tarafından konuşulan bu güncelleme ile oyuna yeni bir bölge, yeni bir soygun, yeni araçlar, yeni bir denizaltı, yeni taktiksel silahlar, yüzü aşkın şarkı ile yeni radyo istasyonları ve daha fazlası eklenecek. Daha fazlası kısmında ise yeni bir gece kulübü bulunuyor ve Rockstar Games, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu gece kulübünü tanıttı.

Adı The Music Locker olacak bu yeni gece kulübü, The Diamond Casion and Resort binasının doğrudan altına yerleştirilecek. Underground tarzında olacak gece kulübünde, dünya sınıfı DJ’leri misafir edecek. İlk haftanın ünlüsü ise Moodymann olarak bilinen Kenny Dixon Jr. Olacak. Sonraki hafta ise Berlin Müzik Grubu Kienemusik ve ardından da Palms Trax olarak tanınan Jay Donaldson sahne alacak.

Gece kulübü bütün GTA Online oyuncularına açık olacak olsa da, Rockstar Games yaptığı açıklama ile The Diamond Casion and Resort içerisinde çatı katı (penthouse) sahibi olanlara VIP kısımlar olacağının müjdesini verdi.

The Music Locker için yapılan tanıtım paylaşımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Introducing The Music Locker – Los Santos’ newest underground dance club, soon to be open to the public. Featuring opening resident, @moodymann313 with performances from @keinemusik and Palms Trax coming soon.

https://t.co/fxJEXtsZb2 pic.twitter.com/AbHzZx3b8v