Yeni GTA Online Genişletme Paketi için Fragmanı Yayınlandı

Bildiğiniz gibi Rockstar Games, GTA Online için güncellemelerin yanı sıra ara ara genişletme paketleri de yayınlıyor. Ücretsiz olan bu genişletme paketlerinin sonuncusu ise geçtiğimiz haftalarda The Cayo Perico Heist olacak. 15 Aralık 2020 tarihinde bu yayınlanacak olan bu genişletme paketi, hiç şüphesiz ki oyuncular için büyük bir önem taşıyor. Nedeni ise, 2013 yılından bu yana oyunun haritasının ilk kez güncellenecek ve Cayo Perico adı verilen bir ada eklenecek olması. El Rubio tarafından yönetilen bu adanın yer aldığı yeni GTA Online genişletme paketi için yeni bir fragman yayınlandı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz bu yeni fragman ile genel olarak bizleri neyin beklediği gösteriliyor.

Yeni GTA Online Genişletme Paketi Neler Sunacak?

Genişletme paketinin göze çarpan en büyük yeniliklerden bir tanesi, bir denizaltı ve soygun için mobil komuta istasyonu işlevi görecek. Bunun dışında, yeni araçlar, yeni taktiksel silahlar, yüzü aşkın şarkı ile yeni radyo istasyonları ve daha fazlası eklenecek. El Rubio karakterinin oldukça kısa bir süreliğine göründüğü fragmanda, parti yapan insanların yanı sıra silahlı korumalar, birçok yüksek teknolojili güvenlik ve araklayabileceğiniz değerli eşyalar ve uyuşturucular da görülebiliyor. Bu arada, dikkat çeken bir şey daha var ki Madrazo’nun lafı geçmiyor. Bildiğiniz gibi Madrazo ailesi uyuşturucu trafiğinin kralı ama henüz yeni genişletme paketi ile geri dönüp dönmeyeceklerine dair herhangi bir ifadede bulunulmamış.

Son olarak, The Cayo Perico Heist ile The Music Locker adı altında yeni bir gece kulübü de GTA Online oyununa eklenecek. The Diamond Casion and Resort binasının doğrudan altına yerleştirilecek. Underground tarzında olacak gece kulübünde, dünya sınıfı DJ’leri misafir edecek. İlk haftanın ünlüsü ise Moodymann olarak bilinen Kenny Dixon Jr. Olacak. Sonraki hafta ise Berlin Müzik Grubu Kienemusik ve ardından da Palms Trax olarak tanınan Jay Donaldson sahne alacak.

Gece kulübü bütün GTA Online oyuncularına açık olacak olsa da, Rockstar Games yaptığı açıklama ile The Diamond Casion and Resort içerisinde çatı katı (penthouse) sahibi olanlara VIP kısımlar olacağının müjdesini verdi.

Yeni genişletme paketi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.