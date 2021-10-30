GTA Online Hatası Yok Artık Dedirtti: Oyuncunun Arabasından Polis İndi

Reddit'te paylaşılan bir GTA Online hatası, serinin son oyununun çok oyunculu modunu oynayanları şaşkına çevirdi. Bir GTA Online oyuncusu, arabadan inip siper almasının üzerinden bir süre geçmeden kendi arabasından iki polisin inip ateş ettiğini görünce şoke oldu.

Grand Theft Auto V'in piyasaya sürülmesinden bu yana 8 yıl geçmesine rağmen oyuncular tarafından hala yoğun ilgi görüyor. GTA 5'in özellikle çok oyunculu bir modunun olması, oyuncuların ilgisini hala video oyunu üzerinde toplayan faktörler arasında yer alıyor.

GTA Online, oyuncuları memnun etmek için geliştiriciler tarafından düzenli olarak güncelleniyor fakat bu güncellemeler, oyuncular için her zaman son derece olumlu olmuyor. Son günlerde ortaya çıkan, sosyal medyada gündeme gelen birkaç GTA Online hatası, oyuncuları hem sinirlendirip hem şaşırıp hem de gülmesine yol açtı.

Son GTA Online Hatası Nasıl Meydana Geldi?

Bu hataların son örneği de oyuncunun arabasından inen polisler oldu. RakorGames adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından yayımlanan bir videoda oyuncunun polis arabası sürerek kaçtığı görülüyor. Oyuncu belirli bir noktadan sonra duruyor ve arabadan inip siper alıyor ancak bunu yaptıktan hemen sonra biri oyuncunun kendi indiği koltuktan, diğeri de oyuncunun arkasındaki koltuktan olmak üzere iki farklı polis arabadan çıkıyor ve oyuncuya ateş açıyor.

Birçok Grand Theft Auto hayranı, GTA oyunlarının olmazsa olmazının yıldızların artması ile karakterin arkasında beliren polisler olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde birçok oyuncu da video oyununda sınırsız sayıda polisin olmasının GTA oyunlarını daha iyi bir konuma getirdiği görüşünü savunuyor. Polisler her ne kadar GTA oyunlarının ayrılmaz bir parçası olsa da birdenbire ortaya çıktığında bu çok büyük sorunlara yol açabilir ki bu sorunlar da en nihayetinde oyuncuların canını sıkabilir.

Örneğin aşağıda yer alan videoda oyuncu arabayı durdurup indiğinde polisler de oyuncunun arkasından iniyor ve kendisine ateş açıyor. Oyuncu daha önce hiçbir GTA oyununda bu türden bir hata ile karşılaşmadığı için olduğu yerde kalıyor ve ölmesi ile görev başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Reddit'te paylaşılan videonun altında birçok oyuncu bu hata ile daha önce karşılaşmadığını yazsa da birkaç oyuncu bunu çok nadir de olsa birkaç kez gördüğünü belirtti.