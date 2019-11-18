Yeni Guilty Gear Oyununun Adı Guilty Gear -STRIVE- Olacak

Önümüzdeki sene yeni bir Guilty Gear oyunu göreceğiz. Guilty Gear -STRIVE-, önümüzdeki senenin sonlarına doğru PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Yeni Guilty Gear oyunundan EVO 2019 sırasında haberdar olmuştuk. Genel Yönetmen Daisuke Ishiwatari tarafından belirtilene göre, sıradaki oyun ne bir devrim ne de köklere dönüş olacak. Bunun yerine, önceki oyunlardan seriyi eşsiz ve etkileyici yapan bileşenler alınacak ve bu bileşenler ile marka tamamıyla yeniden yaratılacak.

Hafta sonunda gerçekleştirilen ArcRevo World Tour 2019 finallerinde yeni bir fragman yayınlayan Arc System Works, sıradaki Guilty Gear oyununun adının Guilty Gear -STRIVE- olacağını duyurdu. Haberimizin sonunda izleyebileceğiniz oynanış fragmanında, Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff ve Potemkin gibi karakterleri görebiliyoruz. Bu karakterlerin arasından Faust'un da oynanabilir karakter olacağına işaret ediliyor.

Unreal Engine 4 ile geliştirilmekte olan oyunun 2020 yılının sonlarında doğru PlayStation 4 için çıkması bekleniyor. Şu an için yeni Guilty Gear ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmış değil ama 17 - 18 Ocak 2019 tarihinleri arasındaki XII Frosty Faustings sırasında bir demo ile yeni bir fragmanın da yayınlanacağı söyleniyor. EVO 2020'de de Guilty Gear -STRIVE- için oynanabilir demo sunumunun yapılacağından da bahsedildi.

Guilty Gear -STRIVE- için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!