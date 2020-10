Yeni Güncelleme The Last of Us'a Yaradı!

PlayStation 5 ile buluşmaya artık üç haftadan bile az bir zaman kaldı. Sony Interactive Entertainment cephesinde her anlamda hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Yakın bir zaman önce yayınlanan güncelleme ile The Last of Us Remastered yükleme süreleri kısaltıldı.

Bildiğiniz gibi PlayStation 5, aynı Xbox Series S / X gibi geriye uyumlu olacak ve dört bin civarı PlayStation 4 oyununun da ilk günden oynanabilir olacağı onaylanmıştı. Dahası ise, son yapılan PlayStation 5 sunumunda, duyurusu yapılan PlayStation Plus Collection ile ücretli abonelik servisi abonelerinin seçili PlayStation 4 oyunlarına ilk günden ek bir ücret ödemeden yeni nesil konsollarında oynayabilecekleri müjdelenmişti. Görünüşe göre Sony Interactive Entertainment, geriye uyumlu oyunların her anlamda uyumlu olmasını istiyor.

The Last of Us Remastered Yükleme Süreleri Kısaldı

Yakın bir zaman önce, The Last of Us Remastered için 1.11 versiyonlu yeni bir güncelleme yayınlandı. 500 MB civarı bir boyutu olan güncellemenin notlarına bakıldığında, çeşitli hata çözümlemelerinin yapıldığı yazıyor ama hepsi bu kadar ile sınırlı değil. Ne Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog belirtmiş olmasa da, bu yeni güncelleme ile The Last of Us Remastered ve beraberindeki Left Behind içeriğinin yükleme süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Öyle ki, oyunu en kısa sürede bitirmeye çalışan Twitch yayıncısı Anthony Calabrese, yükleme ekranlarının neredeyse olmadığını rapor etti. Dahası ise bunun SSD veya HDD fark etmeksizin etkili olduğu söyleniyor.

Patch 1.11 of TLOU made it so loading screens are basically non-existent on PS4. This is for both ssd and hdd. Sections load in asap and I can save almost 18 seconds in the David fight. Everyone go and check. Was this the patch's intention? @Naughty_Dog @BadData_ @arnemeyer — Anthony Calabrese (@AnthonyCaliber) October 24, 2020

Diğer yandan Youtube kullanıcısı ElAnalistaDeBits ise hazırladığı bir video ile güncelleme öncesi ve sonrasını yükleme ekranı karşılaştırması yapmış. Sonuç olarak, güncelleme öncesinde bir buçuk dakikada açılan oyun artık yaklaşık on dört saniyede açılıyor. Bunun yeni bir sıkıştırma teknolojisi ile mümkün kılındığı söyleniyor.

Son olarak, The Last of Us Remastered oyununa ek olarak God of War (2018), God of War III Remastered ve Final Fantasy VII Remake oyunlarının da benzer güncellemeler aldığı duyuruldu. Haliyle bu oyunlarda da yükleme ekranları hatırı sayılır derecede kısaltılmış durumda. Görünüşe göre, ilerleyen zamanlarda daha birçok oyunun PlayStation 4 versiyonu için bu şekilde güncellemeler ile karşılaşacağız.

The Last of Us Remastered için yayınlanan yükleme ekranı karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.