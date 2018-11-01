Yeni Güncelleme Watch Series 4 Saatleri Kullanılmaz Hale Getiriyor

Yaklaşık iki gün önce kullanıcıların hizmetine sunulan watchOS 5.1 güncellemesi, Watch Series 4 akıllı saatlerde sorun yarattı. Apple, saatleri çalışamaz hale getiren güncellemeyi hemen geri çekerken, konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın, yakın zaman önce düzenlediği konferansla tanıttığı Watch Series 4, harika özellikler barındırıyordu. EKG dahi çekebilen akıllı saat geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüş ve önemli satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Yeni saatini güncelleyerek daha iyi performans sunmak isteyen Apple ise hiç karşılaşmak istemeyeceği bir durumla yüz yüze kaldı.

Yayınladığı watchOS 5.1 isimli güncellemede kritik hatalar yapan şirket, kullanıcıların saatlerini kullanılamaz hale getirdi. Yeni güncellemeyi yükleyen yüzlerce kullanıcı saatlerini kullanamadıklarından şikayetçi olurlarken, saatlerin Apple logosundan ileriye gidemediğini belirttiler.

watchOS 5.1 hatası nasıl çözülür?

Kullanıcı şikayetlerinin artması üzerine harekete geçen Apple, yayınladığı watchOS 5.1 güncellemesini geri çekti. Henüz güncellemeyi yükleyenlerle alakalı bir açıklama yapmayan şirketin, birkaç gün sonra düzeltilmiş yeni güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkacağı söylenenler arasında yerini aldı. Yazılım uzmanlarıysa henüz watchOS 5.1 güncellemesini yapmayanların güncellemeyi yüklememeleri gerektiğini hatırlarken, güncelleme uyarısı alanların bunları yok saymaları gerektiğini aktardılar.

Apple tarafından resmi açıklama gelmemesi sebebiyle hatanın nasıl düzeltileceğine dair henüz elimizde veri bulunmazken, şirketin yakın zaman sonra yapacağı açıklamayla konuya açıklığa kavuşturacağı tahmin ediliyor.