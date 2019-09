Yeni Güncellemeyle Days Gone'a Yeni Oyun+ Seçeneği Geldi

Geçtiğimiz hafta içinde PlayStation günlük sayfası üzerinden açıklama yapan oyun yönetmeni Jeff Ross, bu hafta içinde yayınlanacak olan yeni Days Gone güncellemesi ile oyuna yeni Oyun+ seçeneğinin geleceğini müjdelemişti. Sony ve SIE Bend Studio beklenen v1.50 güncellemesini en nihayetinde yayınladılar.

Eğer Pasifik Kuzeybatı bölgesine geri dönmek istiyor ama her şeye sıfırdan başlamak istemiyorsanız, bundan daha iyi bir neden olamaz. Yaklaşık 14 GB boyutundaki güncellemeyi yaptıktan sonra, oyuna eklenen Yeni Oyun+ seçeneği sayesinde halihazırdaki silahlarınız, motosikletiniz için yaptığınız geliştirmeler, NERO güçlendiricileriniz, açtığınız yetenekler, tarifler, kamp güven seviyeleriniz, oyun içi kredileriniz ve topladığınız her şey eksiksiz olarak yeni oyuna aktarılacak. İşin güzel yanı ise bu seçeneği açmak için Days Gone oyununu tamamıyla bitirmeniz gerekmiyor. Asla Pes Etmiyorum isimli görevi tamamlamış olmanız yeterli olacak. Bu noktadan sonra, istediğiniz an Yeni Oyun+ ile başlayabilirsiniz.

Yeni Oyun+ özelliğinin yanı sıra Zor II ve Hayatta Kalma II adıyla iki zorluk derecesi, daha seri hale getirilmiş kaçık sürüleri, Bir Tur Daha, Daha Hızlı Daha Tutkulu ve Logan'ın Gölgesi adıyla üç yeni kupa, BND 150 pusucu tüfeği, etki alanına giren her şeye etki eden patlayıcı ve zehirli küçük oklar ve motosikletiniz için Horizon: Zero Dawn, Concrete Genie, God of War ve Syphon Filter temalı süslemeler de Days Gone oyununa gelen diğer yenilikler olacak.

Yeni gelen kupalardan Logan'ın Gölgesi dikkatinizi çekmiştir. Bu kupayı açmak için, Yeni Oyun+ seçeneğiyle başladıktan sonra bulacağımız gizemli silahı kullanarak her bir cephane türüyle bir düşman öldürmemiz isteniyor. Days Gone ile Syphon Filter serisinin aynı evrende geçtiği bir süredir tartışılan bir konuydu. Kaldı ki serinin yaratıcısı, adı eskiden Eidetic olan SIE Bend Studio. Bu açıdan baktığımızda, kupanın adındaki 'Logan' ile doğrudan ana karakterlerden Gabriel Logan'ın işaret edildiğini anlamak çok da zor olmasa gerek. Yani bahsi geçen silahı bulduğumuzda, Days Gone ve Syphon Filter serisi bir nevi bir araya gelmiş olacak.