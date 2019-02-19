Yeni Güncellemeyle PUBG’ye Zombi Modu Geldi!

Battle Royale türünün öncülerinden olan PUBG, kendisinden sonra aynı türde başka birçok oyunun daha piyasaya çıkarılmış olmasına rağmen popülerliğini koruyor. Oyun, zaman zaman çok önemli güncellemeler alarak oyun severlerin ilgisini en üst düzeyde tutmayı başarıyor.

Şimdilerde PUBG için büyük bir güncelleme daha yayınlandı. Yaklaşık 440 MB’lık yeni güncellemeyle birlikte önemli bir yenilik olarak oyun Zombi Modu’na kavuştu.

PUBG’nin 0.11.0 güncellemesi ile gelen Zombi Modu, oyuna farklı bir yaklaşım katıyor. Zombilerden oluşan ilk oyun modu olarak karşımıza Survive Till Dawn çıkıyor ve içerisinde oyun severlerin merakla beklediği bazı yenilikleri de barındırıyor.

Güncelleme sonrası Zombi Modu ile oyuna getirilen yenilikler şu şekilde: