Yeni Güncellemeyle PUBG’ye Zombi Modu Geldi!

Battle Royale türünün öncülerinden olan PUBG, kendisinden sonra aynı türde başka birçok oyunun daha piyasaya çıkarılmış olmasına rağmen popülerliğini koruyor. Oyun, zaman zaman çok önemli güncellemeler alarak oyun severlerin ilgisini en üst düzeyde tutmayı başarıyor.
Şimdilerde PUBG için büyük bir güncelleme daha yayınlandı. Yaklaşık 440 MB’lık yeni güncellemeyle birlikte önemli bir yenilik olarak oyun Zombi Modu’na kavuştu.
PUBG’nin 0.11.0 güncellemesi ile gelen Zombi Modu, oyuna farklı bir yaklaşım katıyor. Zombilerden oluşan ilk oyun modu olarak karşımıza Survive Till Dawn çıkıyor ve içerisinde oyun severlerin merakla beklediği bazı yenilikleri de barındırıyor.
Güncelleme sonrası Zombi Modu ile oyuna getirilen yenilikler şu şekilde:
- Oyuna sınırlı süre için Zombie: Survive Till Dawn oyun modu eklendi.
- Vikendi haritası için yeni hava durumu olan Ay Işığı eklendi
- Oyuncu bilgileri ve bağlantılarının görüntülendiği Connection adlı bir alan oyuna eklendi.
- Pandemic Treasure eklentisiyle beraber artık Resident Evil 2 kostümlerini kullanabileceksiniz.
- Resident Evil 2 ana menü müziği oyuna eklendi.
- Oyunun birinci yılını doldurmasının şerefine birçok avatar, özel eşya ve farklı kozmetik ürünler oyuna eklendi.
- SMG’ler saldırı tüfekleri savaş modunda artık iki kat mermi ile gelecekler.
YORUMLAR