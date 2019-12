Yeni Güncellemeyle Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020)'e Bağlanıyor

Kasım ayı içerisinde Resident Evil 2 (2019) oyununun başarım listesine gizemli bir başarım eklenmişti. Herhangi bir açıklama olmaksızın sadece EN_Name adıyla gelen bu başarım, haliyle oyuna yeni bir içeriğin ekleneceğini düşündürmüştü. Bu gizemli başarımın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Steam sayfasının da güncellenmesi, senaryo içeriğiyle ilgili şüpheleri bir hayli artırmıştı.

Bu hafta gerçekleşen State of Play programındaki Resident Evil 3 (2020) duyurusu sonrasında, bu gizemli başarımın adı ve açıklaması da ortaya çıkmıştı. Buna göre başarımın adı 'Chasing Jill', yani 'Jill'i Kovalamak' ve açıklaması da 'Read a letter left behind by Jill.' yani 'Jill tarafından bırakılan bir mektubu oku.'

Takipçilerimizin arasındaki sıkı Resident Evil hayranları biliyordur ama seri ile bu nesilde çıkan oyunlar sayesinde tanışan takipçilerimiz için bir bilgilendirme yapmak gerekirse, Resident Evil 2 ve Resident Evil 3: Nemesis oyunları senaryo olarak iç içe geçmiş durumdalar. Kronlojik olarak üçüncü oyun 28 Eylül 1998 tarihinde, ikinci oyun ise 29 Eylül 1998 tarihinde başlıyor ama Resident Evil 3: Nemesis, Resident Evil 2 sonrasında bitiyor. Hatta senaryoların iç içe geçmesi oyunların akışlarına da etki ediyor ama karakterlerin yolları kesişmiyor.

Resident Evil 2 oyununda Jill's Note (Jill'in Notu) isimli bir not var ama sadece Nintendo 64 versiyonunda rastlayabiliyorsunuz. Raccoon Şehri Polis Departmanı binasının ikinci katındaki S.T.A.R.S. ofisinde bulabildiğiniz bu notun içeriğinde de Jill Valentine tarafından yazılmış olan satırları okuyoruz.

Yakın bir zaman önce Capcom, Resident Evil 2 (2019) için yeni bir güncelleme yayınladı ve bahsi geçen not da oyuna eklendi ve bu sayede ikinci ve üçüncü oyun arasında bir bağlantı kurulmuş oldu. Ancak orijinal oyuna göre notun yeri değiştirilmiş. Oyuncular tarafından keşfedildiğine göre Jill's Note için artık Gun Shop Kendo dükkanına gitmeniz gerekiyor. Notu bulduğunuzda da başarımı açmış oluyorsunuz.

Son olarak, Resident Evil 3 (2020) içerisinden olduğuna inanılan yeni bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Aşağıdan bakabileceğiniz ekran görüntüsüne göre, senaryo sırasında Jill Valentine ile Robert Kendo karşılaşıyorlar.