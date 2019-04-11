Yeni Güncellemeyle WhatsApp’ta Önemli Değişim!

En popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, zaman zaman yayınladığı güncellemelerle uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılarının şikayetlerini ve taleplerini de dikkate alan WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte uygulamasına çok önemli değişiklikler getiriyor.

WhatsApp her ne kadar mesajlaşma uygulamaları arasında lider konumda olsa da bazı eksik yanları da yok değil. Örneğin şimdiye kadar WhatsApp’ta bir kişiyle görüşme yapabilmemiz için, o kişinin telefon numarasını kendi telefon rehberimize kaydetmemiz gerekiyordu.

Rehberimize telefon numarasını kaydetmeden o kişiyle WhatsApp görüşmesi yapamıyor oluşumuz, telefon rehberimizin zamanla gereksiz şekilde kalabalıklaşmasına sebep oluyordu. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk, yeni güncellemeyle birlikte nihayet kaldırılıyor.

Rehbere Kaydetme Zorunluluğu Kalkıyor

WhatsApp’a getirilen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, artık bir kişiyle WhatsApp görüşmesi yapabilmek için o kişiyi telefon rehberine kaydetmek zorunda kalmayacak. Görüşülmek istenen kişinin, WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması yeterli olacak.

Bunun yanı sıra, güncelleme sonrasında kullanıcılar, artık karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını kontrol etme şansına da sahip olacak.

WhatsApp’ın uygulamaya yeni özellikler getiren güncellemesi kademeli olarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor. WhatsApp’ınızı güncellemeniz ya da uygulamanın en yeni sürümünü indirmeniz durumunda yeni özellikler otomatik olarak aktif hale gelecek.