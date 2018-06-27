Yeni Havalimanında Kullanılacak Araçlar Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa kullanılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın apronunda uçaklara eşlik edecek araçlar açıklandı. Uçakların iniş kalkışlarına eşlik etmesi için belirlenen araçların BMW İ8 ve İ3 modelleri olduğu ifade edildi.

Havalimanlarında görev yapan özel donanımlı follow me araçları pist-apron-terminal sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor. Bu anlamda dünyanın yalnızca belli havalimanlarında görev alan elektrikli BMW modelleri artık İstanbul Yeni Havalimanın'da da görev yapacak.

Türkiye'deki başlangıç fiyatı 1 milyon 177 bin TL olan BMW İ8 ilk olarak 21 Haziran'da İYH'na inen Cumhurbaşkanı uçağına eşlik etmişti. Uçağın piste inmesiyle birlikte pek çok çalışan da BMW İ8 ile fotoğraf çekmişti. Özel giydirmesi yapılan BMW İ8 dahil olmak üzere pek çok lüks model, İYH'de follow me aracı olarak kullanılacak.

Son olarak BMW İ8'in dışında yine elektrikli olan İ3 modeli de gözlerden kaçmıyor. Genellikle elektrikli modellerin yer alacağı follow me modellerinden bir diğerinin ise Dacia Duster olacağı ifade edildi. 29 Ekim'de açılması planlanan Yeni Havalimanı'nda follow me araçları görevlerine başlayacak.