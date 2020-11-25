Gizlilik odaklı oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Hitman serisi, önümüzdeki yıl içerisinde geri dönüş yapacak. 20 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulması beklenen devam oyunu için tanıtımlar yapmaya devam eden IO Interactive, ziyaret edeceğimiz bir mekanı daha açıkladı. Yayınlanan yeni fragmana göre, yeni Hitman 3 mekanı Çin olarak açıklandı. Detaylar haberimizde.

2016 yılında başlayan üçlemenin sonuncusu olacak Hitman 3'te Ajan 47, eski dostu Lucas Grey ile sırt sırta verecek ve Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişecek. Dahası ise oynanışta fazlaca özgürlüğün sunulacağı olacağı oyunda, Glacier teknolojisi ile yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

Yeni Hitman 3 Mekanı Çin Olacak

Bildiğiniz gibi önceki iki oyunda olduğu gibi Hitman 3 de toplamda altı bölüm ile gelecek. Bu bölümlerden ilki yani Dubai, oyunun resmi duyurusu sırasında duyurulmuştu. İkincisinin Dartmoor (İngiltere) olduğunu ise geçtiğimiz aylarda öğrenmiştik. Üçüncüsü ise kısa bir süre önce yayınlanan yeni Under the Hood fragmanı ile ortaya çıktı: Chongqing.

Bizleri yağmurlu ve neon ışıklı Çin sokaklarına götürecek olan Chongqing, dar sokaklar boyunca dükkanların ve yiyecek tezgahlarının uzandığı ulaşım merkezi. Fragmanda da görebileceğimiz üzere bu merkez, aynı zamanda Hitman 3 oyunu ile sunulacak olan düzeltmeler ve iyileştirmelerin gösterileceği yer de olacak. Öyle ki Glacier motoru ile geliştirilmiş animasyonlar ve yapay zekaya ek olarak iyileştirilmiş efektler, ışıklandırma ve yansımalar ile önceki Hitman ve Hitman 2’ye göre çok daha kaliteli görünecek, çok daha kaliteli ses efektleri ve oynanış sunacak.

Yayınlanan yeni fragmanda, animasyon ve yapay zeka üzerindeki gerçekleştirilen iyileştirmelere ek olarak, kullanılacak olan yeni teknoloji ile Hitman 3 oyununda bir mekanda üç yüze kadar yapay zeka karakterin bulunabileceği de gösteriliyor.

Son olarak, eğer kütüphanenizde Hitman ve Hitman 2 var ise bu oyunlardaki Bangkok, Colorado, Hokkaido, Marrakesh, Miami, Mumbai, New York, Paris, Santa Fortuna ve Sapienza mekanlarını Hitman 3’e aktarabileceksiniz. Bu sayede, bu bölümlerin son oyunda sunulan teknoloji ile yenilenmiş versiyonlarını oynayabileceksiniz.

Hitman 3, 20 Ocak 2021 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Oyunun yeni nesil versiyonu HDR desteği ile 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynanabilecek. Dahası ise Işın İzleme desteği, oyunun çıkışı sonrasında yayınlanacak olan bir güncelleme ile eklenecekmiş. Ayrıca Danimarka menşeli stüdyo, optimizasyon için Intel ile anlaşmaya gideceklerini de duyurdu. Bu bağlamda, sonradan yayınlanacak olan güncellemeler ile çok çekirdekli işlemcilerde performans artışı gerçekleştirilecekmiş.