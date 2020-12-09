Yeni Hitman 3 Oynanış Fragmanında, Ajan 47 Düşmanlarına Acımıyor

Kel ve soğukkanlı ajan karakterimiz Ajan 47, yeni macerasına Hitman 3 ile devam edecek. Haliyle bizim de davetli olduğumuz bu oyun, 20 Ocak 2021 tarihinde PC (Epic Games Store), eski ve mevcut nesil konsollar ve Stadia için satışa sunulacak. Switch için de Bulut versiyonu ile karşımıza çıkacak. Geliştirici stüdyo ise bugün yeni Hitman 3 oynanış fragmanı yayınladı.

2016 yılında başlayan üçlemenin son halkası olacak yeni Hitman oyununda Ajan 47, hayatının en tehlikeli kontratı için büyük bir maceraya atılacak. Bu defa daha ciddi, daha karanlık ve daha olgun bir yapıya sahip olacak Hitman 3 ile eski dostu Lucas Grey ile sırt sırta verecek olan Ajan 47, Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişecek. Dahası ise oynanışta fazlaca özgürlüğün sunulacağı olacağı oyunda, Glacier teknolojisi ile yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

Çıkışına iki ay kala, IO Interactive devam oyunu için yeni bir oynanış fragmanı daha yayınladı. Ne var ki sadece Youtube üzerinden izleyebiliyorsunuz. Üç dakikalık bir uzunluğu olan oynanış fragmanında, klasik oynanışa ek olarak şimdiye kadar duyurulan mekanları ve karakterimizin binalara erişim sağlayabilmek için çeşitli yöntemler kullanışını görebiliyoruz. Bunların arasında yeni kamerası ile sisteme sızma, kaba kuvvet kullanmak ve gönderilen daveti kabul etmek var. Ayrıca yine fark edilmemek için kıyafet değiştirerek kalabalığın arasına karışabilmek gibi bir seçeneğiniz de her zaman var.

Yeni Hitman 3 Oynanış Fragmanı Detayları

Fragmanda ayrıca klasik veya modern silahlar kullanabilmenin mümkün olduğu da gösteriliyor. Genel olarak hemen her şeyi de silah olarak kullanabileceksiniz ama tahmin edebileceğiniz üzere, mekanda bulunduğunuzdan kimsenin haberi olmadan da işini temiz bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Bu noktada ‘kim vurduya gitti’ diyebileceğiniz yöntemler veya işi başkasının üstüne yıkmak gibi alternatif seçenekleri de göz önünde bulundurmanız gerekecek. Tabii ki bu yöntemlerin oyunun yeniden oynanabilirliğine büyük etkisinin olacağını söylemeden geçmeyelim.

IO Interactive tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Eğer Hitman 3 oyununu PlayStation 4 veya Xbox One için satın alırsanız, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabileceksiniz. Oyunun yeni nesil versiyonu, HDR desteği ile 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynanabilecek. Ayrıca SSD kullanımı ile yükleme ekranları neredeyse yok denecek kadar kısalacak.