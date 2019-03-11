Yeni iMac’ler Sağlık Durumumuzu Takip Edebilir

Şu anda Apple Watch, kalp atış hızımız gibi sağlık bilgilerimizi takip edebilen ve bize haber verebilen tek Apple cihazı olarak öne çıkıyor. Ancak Apple’ın yeni AirPods’lara da benzer özellikler getirebileceğine dair söylentiler var. Bunun yanı sıra şimdi de yeni nesil Mac bilgisayarlara bu tarz sağlık özelliklerinin eklenmesine yönelik olarak Apple’ın bazı girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

iMac’lere çeşitli sağlık özelliklerinin ekleneceği iddiaları, Apple’ın son zamanlarda yaptığı bir patent başvurusu ile ortaya atıldı. Söz konusu patente göre, Apple insan sağlığını takip edebilen özelliklerin Mac bilgisayarlara eklenmesi fikrini araştırıyor. Patentin konusunun 'Biyosensöre sahip taşınabilir bir elektronik cihaz' ile ilgili olduğu biliniyor. Bu da Apple’ın bilgisayarlarına sağlık izleme özellikleri ekleyebileceği izlenimini uyandırıyor.

Ancak söz konusu sağlık özelliklerinin tam olarak nasıl çalışacağını bilemiyoruz. Apple belki bu sensörleri klavyenin içine ya da Touchpad’in içine yerleştirebilir. Ancak bu durumda sensörlerin değiştirilmesi daha pahalı hale gelir. Ya da Apple bu sensörleri MacBook bilgisayarlarındaki Touch ID bölümüne yerleştirebilir. Bu sayede kullanıcılar arada sırada parmaklarını buraya taratarak sağlık durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilir.

Bilgisayarın, kullanıcılarının sağlık durumunu takip ederek onları bilgilendirmesi ilginç bir durum. Çünkü bilgisayar, ekranda gösterdiği sağlık verilerine göre kullanıcılarını bilgisayar başından kalkmaları ve biraz yürüyüş yapmaları yönünde teşvik edebilir.

Aslında bu özellikler hali hazırda Apple’ın akıllı saati Apple Watch’ta bulunan özellikler. Dolayısıyla bu özelliklerin diğer Apple cihazlarına da eklenmemesi için hiçbir sebep yok. Ancak bunun şimdilik sadece bir patent başvurusu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani söz konusu sağlık özelliklerinin Apple bilgisayarlarına eklenip eklenmeyeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz.