Yeni İniş Sistemiyle Uçaklar Kendi Kendine İniş Yapabilecek

Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen yeni bir otomatik iniş sistemi, küçük uçakların herhangi bir pilot müdahalesi olmadan tamamen kendi kendilerine iniş yapmasını sağlıyor. Üstelik bu sayede söz konusu uçaklar, hiçbir ek teknolojiye ihtiyaç duymadan yere inebiliyor. Bu bize geleceğin uçak yolculukları hakkında bir fikir verebilir.

Günümüzün modern uçakları gelişmiş otomatik pilot sistemlerine sahip ancak yinede bu uçaklar inişlerini tamamen kendi kendilerine yapamıyor. Ticari uçuşlar için kullanılan büyük uçaklarda, gerçek anlamda tam otonom iniş sistemleri bulunmuyor. Bu tür uçakların inişi Aletli İniş Sistemi (ILS) olarak adlandırılan ve uçağın bir dizi radyo sinyali alabilmesi için bazı donanımlar gerektiren bir sistem tarafından kontrol ediliyor. Ancak bu gibi donanımlar genellikle büyük havaalanlarında bulunuyor.

Bu radyo sinyalleri, pisti görmek pek mümkün olmasa bile (kötü hava şartları gibi nedenlerden dolayı) pistinin nerede olduğunu uçağa bildirir. Ancak uçağın piste gerçek anlamda inişi pilotların kontrolünde yapılır. Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München) araştırmacılarının geliştirdiği sistem sayesinde ise, küçük uçaklar herhangi bir iniş sistemine ihtiyaç duymadan kendiliğinden iniş yapabiliyor. Bunun için uçağın burun kısmında görünür ışık ve kızıl ötesi kameralar ile birlikte bir bilgisayar görüşlü işlemci kullanılıyor.

Bilgisayar, sistem sayesinde pisti tanımak ve karakterize etmek, ardından da uçağı iniş yaklaşımı boyunca tamamen kendi başına yönlendirmek üzere eğitildi. Bu sistem, ILS sisteminin olmadığı küçük havaalanlarını kullanan küçük uçaklar için oldukça faydalı olabilir. Böylece, hava şartları kötü olsa bile uçaklar güvenli bir şekilde iniş yapabilir.

Ancak yeni teknolojinin şu anda test aşamasında olduğunu belirtelim. Yani yeni sistemin tüm havacılık otoriteleri tarafından kabul görmesi ve uçaklarda kullanımının başlaması biraz daha zaman alabilir.