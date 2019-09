Yeni Inside Xbox Yayını Bu Hafta Gerçekleştirilecek

Yarın Sony State of Play canlı yayını ile PlayStation cephesinde yaşanan son gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Ancak Japon teknoloji devi bu hafta içinde yalnız olmayacak. Microsoft da Inside Xbox programının yeni bölümünün bu hafta içinde gerçekleştireceğini duyurdu. Bununla kalmayan yazılım devi, programın içeriğine dair bir takım detaylar da paylaştı.

Xbox cephesi ile ilgili güncel haberlerin paylaşılacağı yeni Inside Xbox bölümü 25 Eylül 2019 Çarşamba günü TSİ 01:00 sıralarında başlayacak. Youtube, Mixer, Facebook, Instagram, Twitter ve Twitch üzerinden canlı olarak izleyebileceğiniz program, söylenene göre önemli güncellemeler barındıracakmış. The Outer Worlds oyununa ön-bakışın yapılmasına ek olarak DayZ, HITMAN 2, Afterparty, Code Vein, Atlas, Felix the Reaper, Children of Morta ve Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint karşımıza çıkacak olan yapımlar olacak. Yazılım devi Project xCloud, Xbox Game Pass ve X019 ile ilgili güncel duyuruların da yapılacağını söyledi.

#InsideXbox is back with a 💥 BOOM 💥 this month!



With huge updates on:

🎮 Project xCloud

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 X019

💚 Xbox Game Pass

👻 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

🔥 AND MORE!



Watch live on September 24th @ 11pm BST ➡️ https://t.co/auRx9RH8Nk pic.twitter.com/CoIS4srgfu