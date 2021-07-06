Yeni Instagram Dolandırıcılığı ile En Dikkatlisinin Bile Hesabı Çalınıyor!

Yeni ortaya çıkan bir Instagram dolandırıcılığı yöntemini kullanan siber dolandırıcılar, en dikkatli sosyal medya kullanıcısının bile hesabını çalmayı başarıyor. Sosyal medya kullanıcılarını endişelendiren dolandırıcılık yönteminde kurbanları hedeflemek için oldukça inandırıcı bir mesaj kullanılıyor.

Milyonları Etkileyen Instagram Dolandırıcılığı Nasıl Yapılıyor?

Kendilerine gelen mesajları paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının yayımladığı ekran görüntüsüne göre Instagram hesaplarını ele geçirmek için başvurulan dolandırıcılık yönteminde telif hakkı ihlali yapıldığına dair bir gerekçe öne sürülüyor.

Kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Selam! Instagram telif hakkını ve topluluk kurallarımızı ihlal ettiğinize dair şikayetler aldık. Ekibimiz şikayetleri inceledi ve onayladı. İhlal ettiğiniz kurallar: Paylaşılan bir gönderi veya bağlantı, telif hakkıyla korunan yayınlar. Telif hakkı ihlali kurallarımıza aykırıdır! Hesabınız 48 saat içinde kalıcı olarak silinecektir. Hata yaptığımızı düşünüyorsanız aşağıdaki formdan geri bildirimde bulunun. (Bağlantı tıklanmazsa, bu mesajı yanıtlayın ve tekrar deneyin)."

Kullanıcılara Instagram'ın direkt mesajlar aracılığı ile gönderilen mesajda ayrıca bir bağlantı da yer alıyor. Bu bağlantı, Instagram'a bağlı bir web sitesi gibi görünse de sosyal medya platformu ile hiçbir alakası olmayan bir web sitesine yönlendiriyor.

Siber dolandırıcıların gönderdiği mesajda yer alan bağlantıya tıklayan kullanıcılar, kendisini bambaşka bir web sitesinde buluyor. Instagram'ın giriş sayfası gibi tasarlanan web sitesinde kullanıcıdan e-postası ve şifresi gibi hesabını ele geçirmek için gerekli olan bilgileri girmesi isteniyor. Kullanıcının formu doldurduktan sonra gönderdiği bilgiler doğrudan bilgisayar korsanlarının eline geçiyor.

Instagram Dolandırıcılığından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Telif hakkı ihlalleri özellikle son günlerde çok yaygın hale gelen sosyal medya platformlarında da büyük sorunların yaşanmasına neden olabiliyor ancak sosyal medya platformlarından hiçbiri, kullanıcılara direkt mesajlar gibi özellikleri kullanarak mesaj göndermiyor.

Siber dolandırıcılar, kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için onlarla iletişime geçmek zorunda olduğu için direkt mesajları kullanıyor. Instagram'ın kullanıcılarla iletişim kurma yönteminin siber dolandırıcılara kıyasla daha farklı bir yöntem olduğunu unutmamak gerekiyor.

Herhangi bir sosyal medya platformu eğer telif hakkı ihlali bildiriminde bulunacak olursa bunu direkt mesajlar değil, sizin uygulamaya girer girmez görebileceğiniz bir yerde yapar. Bu nedenle bu tür mesajlara itibar etmemenizde fayda var.