Yeni İnternatif Film The Complex, Önümüzdeki Ay Satışa Sunulacak

Late Shift, The Shapeshifting Detective ve The Bunker oyunları ile ünlenmiş olan Wales Interactive, aynı yapıdaki bir başka interaktif filmi bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Geliştirilme aşamasında olan The Complex, 31 Mart 2020 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için Türkçe altyazı ve arayüz desteğiyle satışa sunulacak.

Konu Londra şehrinde geçiyor ve büyük bir biyolojik silah saldırısı sonrasında hem zamanın hem de oksijenin giderek azaldığı bir laboratuvarda kilitli kalan iki bilim insanının başından geçenleri anlatıyor.

Paul Raschid tarafından yönetilen ve hikayesi Emmy ödüllü Lynn Renee Maxcy (The Handmaid's Tale) tarafından yazılmış olan interaktif filmde Michelle Mylett (Letterkenny, Kötü Kan), Kate Dickie (Taht Oyunları, Cadı) ve Al Weaver (Grantchester) gibi önemli isimlerin yanı sıra Twitch yayıncısı ve eski Xbox İngiltere sunucusu Leah Viathan da bulunuyor.

Hikayenin akışı sırasında önceki internaktif filmlerde olduğu gibi seçim yapmanızın gerekeceği anlarla karşılaşacaksınız ve bu seçimlerinize bağlı olarak hem karakterler arası ilişkiniz hem de karakterinizin kişiliği şekillenecek. Bu seçimlerinizin sonucunda ayrıca sizi sekiz farklı final bekleyecek.

The Complex için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.