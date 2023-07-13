Yeni iOS 17 Beta'sı Kullanıma Sunuldu: Yeni Hangi Özellikler Geldi?

Apple, Çarşamba günü iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma'nın halka açık beta sürümlerinin ilkini yayınladı. Şirket bu sürümlerle birlikte tam sayfa ekran görüntüleri, iki dilli Siri ve çift SIM kartlı kullanıcılar için daha iyi SMS sıralama gibi yeni özellikler sundu.

Cupertino merkezli şirket, belirli Indic dillerinden başlayarak Siri'ye iki dilli sorgular için destek ekledi. Bu, kullanıcıların İngilizce ve Hintçeyi karıştırarak Siri'ye sorular sorabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılar İngilizce ile Telegu, Punjabi, Kannada ya da Marathi dillerini de karıştırabilecek. Bu, özellikle günlük konuşmalarda farklı dilleri bir arada kullanan Hindistan merkezli kullanıcılar için oldukça faydalı.

Artık Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Almak Çok Daha Kolay

Apple ayrıca iOS 17'ye Android telefonların yıllardır "Kaydırmalı ekran görüntüleri" aracılığıyla sunduğu tam sayfa ekran görüntüsü özelliğini de getiriyor. Kullanıcılar bunu bir resim ya da PDF dosyası olarak kaydedebiliyor.

Kullanıcılar bunun yanı sıra iOS 17'de mesajların SIM başına sıralanması, her SIM için ayrı zil sesleri ve bilinmeyen bir numarayı geri ararken bir SIM seçme yeteneği ile artık daha iyi çift SIM desteği elde ediyor.

Apple bu sonbaharda iOS 17, iPad 17 ve macOS Sonoma'nın kararlı sürümlerini yayınlayacak. Mevcut beta sürümlerinde bazı hatalar olması bekleniyor, bu nedenle bunları ana cihazınıza yüklemek istemiyorsanız, nihai genel sürümü bekleyebilirsiniz.