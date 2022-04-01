Yeni iOS 15.4.1 Güncellemesi Güvenlik Açıklarını ve Pil Sorununu Çözüyor

Apple'ın 15.4 iOS güncellemesini yayınlamasıyla birlikte bazı güvenlik açıkları çıktığı haberleriyle birlikte şarj problemleri de gün yüzüne çıkmıştı. Bugün ise şirket 15.4.1 güncellemesini cihazlara gönderdi.

Ars Technica'nın belirttiği üzere bu güvenlik açıkları kötüye kullanılırsa kötü niyetli kişilere cihazların önemli noktalarına erişim imkânı sağlayabilirdi. Apple, güncelleme notlarında "sorunların aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir raporun" farkında olduğunu söyledi ancak müşterilerin cihazlarına giriş sağlamak için kullanılan hataların örneklerini tespit edip etmediğini açıklamadı. Teknoloji devi ayrıca güvenlik açıklarının keşfini "anonim bir araştırmacıya" bağlıyor.

Apple, iOS'un Güvenlik Açığı ve Şarj Problemlerini Çözüyor

CVE-2022-22675 kod adı verilen güvenlik açıklarından biri, üç işletim sistemini de etkiliyor ve hackerlara kötü amaçlı kod yürütmenin bir yolunu sunuyor. Bu, hedeflerinin sistemine ve donanımına tam erişim sağlayabilecekleri anlamına gelir. Diğer güvenlik açığı CVE-2022-22674, macOS'u etkiliyor ve "çekirdek belleğinde" veya bir işletim sistemi tarafından kullanılan bellekte sorun yaratmaya neden olabilir. Bu güvenlik açığı düzeltmeleri Apple için bu yıl ilk değil. Daha önce de benzer güncellemeler yaşanmıştı.

iOS 15.4.1, iPhone'ları etkileyen güvenlik açıklarını düzeltmenin yanı sıra bir önceki güncellemenin neden olduğu bir sorunu da gidiyor. iOS 15.4, iPhone cihazlarının pilinin beklenenden daha hızlı bitmesine neden olabilecek bir hatayla çıkmıştı. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların sık yaşadığı şarj probleminin de çözüldüğü söyleniyor. Yine de her güncelleme sonrası telefonun pil kullanımının kendine gelebilmesi için 48 saat geçmesi gerektiğini unutmayın.

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